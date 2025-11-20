Game of Thrones, per ora niente addio: rinnovate le serie House of the Dragon e A Knight of the Seven Kingdoms

HBO ha dato fiducia alle due serie della saga Il Trono di Spade, disponibili in Italia grazie a Sky e NOW, che torneranno quindi per un'altra stagione.

Dopo il successo della serie Il Trono di Spade, la saga di Game of Thrones tratta dai romanzi di George R.R. Martin sembra destinata a rimanere ancora a lungo protagonista sugli schermi televisivi.

HBO ha infatti annunciato il rinnovo delle due serie House of the Dragon e A Knight of the Seven Kingdoms, i progetti prequel realizzati per la tv via cavo.

Il rinnovo per la stagione 4

House of the Dragon, dopo la terza stagione in arrivo in estate, continuerà la storia dei Targaryen con un quarto capitolo che, forse, potrebbe non essere l'ultimo, nonostante le precedenti dichiarazioni dello showrunner.

Ryan Condal, oltre a condividere qualche anticipazione sulle puntate inedite, aveva parlato di questa possibilità alcuni mesi fa, tuttavia le fonti di Deadline sostengono che stia ancora scrivendo gli episodi e la decisione definitiva riguardante il futuro della serie sarà presa solo dopo che gli autori avranno completato il loro lavoro.

House of the Dragon è ambientata 200 anni prima degli eventi mostrati in Il Trono di Spade. Nella terza stagione, in cui la Danza dei draghi entrerà nella sua fase più sanguinosa, saranno nuovamente protagonisti Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, e Abubakar Salim.

Il rinnovo per la storia di Dunk ed Egg

A Knight of the Seven Kingdoms arriverà invece sugli schermi il 18 gennaio, in Italia su Sky e in streaming su NOW, e il rinnovo permetterà alla serie di tornare con un secondo capitolo della storia, con al centro un cavaliere e il suo scudiero, nel 2027.

Il progetto dovrebbe essere composto da tre gruppi di episodi, come il numero di libri pubblicati da Martin in cui appaiono i due personaggi.

Il nuovo show tratto dalle opere di George R.R. Martin racconterà la storia del cavaliere Ser Duncan l'Alto (Peter Claffey) e del suo giovane scudiero Egg (Dexter Sol Ansell).

I due protagonisti incontreranno durante le loro avventure molti membri della dinastia Targaryen, tra cui il principe Aerion Targaryen (Finn Bennett), il principe Baelor Targaryen (Bertie Carvel) e il principe Maekar Targaryen (Sam Spruell).

La nuova storia si inserisce a livello temporale 100 anni prima quanto mostrato in Il Trono di Spade e 100 anni dopo gli eventi di House of the Dragon.

George R.R. Martin e Ira Parker hanno scritto e prodotto la serie A Knight of the Seven Kingdoms. Ryan Condal , Vince Gerardis, Owen Harris e Sarah Bradshaw sono coinvolti come produttori.

Sarah Adina Smith e Harris sono i registi delle sei puntate della prima stagione.