Eternals: la regista Chloe Zhao svela il film con Leonardo DiCaprio che ha ispirato le scene d'azione

Sale l'attesa per l'uscita di Eternals, cinecomic Marvel che dovrebbe approdare nei cinema (situazione sanitaria permettendo) dopo Black Widow e che favorirà l'ingresso di un nuovo team di supereroi nell'MCU. La regista Chloe Zhao torna a parlare delle fonti di ispirazione per il film svelando la sorprendente pellicola con Leonardo DiCaprio su cui sono state modellate alcune scene d'azione: si tratta dell'acclamato Revenant.

"Sono molti i modelli a cui ho guardato per Eternals" ha confessato Chloe Zhao a The Playlist. "Per le scene d'azione, che mi sono divertita a realizzare insieme a un team grandioso, volevo ispirarmi a Revenant - Redivivo, un film che adoro. Lo abbiamo rivisto talmente tante volte, a ogni meeting in cui dovevamo concepire le scene d'azione perché molte sono state girate on location. Adoro quanto siano coinvolgenti le sequenze di The Revenant, era un effetto a cui aspiravo anche io, e Marvel ha sostenuto la mia visione aiutandomi a realizzarla."

Nel corso dell'intervista, Chloe Zhao ha parlato in maniera dettagliata della sua esperienza in seno ai Marvel Studios:

"L'unica esperienza che ho avuto con Marvel, con tutto il team, è stata fare il film giusto adottando lo stile giusto per la giusta storia. Sono molto concentrati sul regista e sulla sua idea, hanno un team intimo che ti aiuta a esprimere la tua voce e le tue idee. Sono molto felice che l'uscita di WandaVision abbia anticipato Eternals. Le aspettative sono alte, ma sono felice che stiano facendo così bene."

Attualmente l'uscita di Eternals è fissata al 5 novembre 2021.