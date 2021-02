Eternals, Angelina Jolie: "Correre su e giù in body dorato non è come immaginavo i miei quarant'anni"

Dopo l'esperienza sul set di Eternals, Angelina Jolie ammette che non avrebbe mai immaginato di dover correre su e giù avvolta in un body dorato superati i quarant'anni.

icona di sensualità: Angelina Jolie

Per il ruolo nel cinecomic MCU, Angelina Jolie si è preparata duramente e i fan non vedono l'ora di vederla all'opera nei panni di Thena: Ma come l'attrice ha vissuto l'ingresso nell'MCU e l'esperienza sul set?

"È una vera lettera d'amore alla Terra incentrata sui personaggi, è un lavoro grandioso, che abbraccia un lungo periodo di tempo e sperimenta cose diverse" ha svelato la Jolie a IGN. "Adoro la narrazione e adoro Thena. È molto aggressiva, mi piace, ora sono pronto per questo".

Eternals: svelati i dettagli della storia d'amore gay

Commentando l'esperienza da supereroina sul set Marvel, l'attrice ha confessato a British Vogue: "Amo questo cast, e tutto quello che abbiamo superato insieme. Ho firmato il contratto per sostenere la visione della regista Chloe Zhao e l'impegno di Marvel a espandere il modo in cui vediamo i supereroi. Correre su e giù in body dorato non è come immaginavo i miei quarant'anni, ma è sufficientemente folle".

Eternals segue la storia dei celesti che si celano sulla Terra sotto falsa identità per catturare i loro rivali Deviants. Nel cast, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Lia McHugh e Don Lee.

L'uscita di Eternals al cinema è fissata per novembre 2021.