Eternals, primo al box office USA, è la seconda migliore apertura globale dell'era pandemica

Eternals: Richard Madden e Gemma Chan in un momento intimo

Nonostante le critiche negative che hanno accolto Eternals, il cinecomic Marvel svetta al primo posto del box office USA con 71 milioni da 4.090 sale e una media per sala di 17.359 dollari e diventa la seconda migliore apertura mondiale nell'era della pandemia con 161,7 milioni, come rivela Deadline. Successo parziale visto che i 71 milioni del debutto in patria segnano il peggior debutto domestico per Marvel dai tempi di Ant-Man, uscito nel 2015. Qui trovate la nostra recensione di Eternals, dove si racconta la storia di un gruppo di antichi esseri che vegliano sulla razza umana. Nel supercast Angelina Jolie, Gemma Chan, Salma Hayek, Richard Madden e kit Harington.

Eternals, Chloé Zhao: "Girare la prima scena di sesso di Marvel ha richiesto un sacco di discussioni"

Dune: Zendaya e Timothee Chalamet in una scena

Dopo una lunga leadership, Dune scivola al secondo posto e incassa altri 7,6 milioni di dollari che lo portano a un incasso totale di 84 milioni. Qui trovate la nostra recensione di Dune. L'adattamento del classico di Frank Herbert, firmato da Denis Villeneuve, vede nel cast Timothee Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson e Josh Brolin. Negli USA, Dune è uscito day-and-date anche su HBO Max.

Dune: pregi e difetti di un adattamento a metà strada tra blockbuster e cinema d'autore

Segue a ruota il nuovo James Bond, No Time to Die. L'ultimo capitolo della saga inglese con protagonista Daniel Craig raccoglie altri 6,1 milioni di dollari portando l'incasso complessivo a 143 milioni. Come anticipa la nostra recensione di No Time to Die, recensione: la spettacolare fine dell'era Daniel Craig"), nel nuovo capitolo della saga di James Bond mostra un Bond ormai pensionato, felice con la sua amata Madeleine Swann, ma un imprevisto lo costringerà a tornare in servizio e fare i conti con un mondo che ha imparato a fare di meno di lui: il nome in codice 007 è stato riassegnato, e alcuni indizi lasciano intendere che questa possa davvero essere la fine per il celebre agente segreto.

No Time to Die, analisi del finale: il suo nome era Craig, Daniel Craig

Risale di una posizione il cinecomic Venom - La furia di Carnage che, con 4,4 milioni, supera i 197 milioni di incassi totali. Qui trovate la nostra recensione di Venom - La Furia di Carnage, sequel diretto da Andy Serkis che vede il ritorno delle star Tom Hardy, Michelle Williams e Woody Harrelson nei panni del villain Carnage.

Balzo in avanti di tre posizioni anche per il film d'animazione Ron - Un amico fuori programma che, a tre settimane dall'uscita, rientra nella top 5 con un incasso di 3,6 milioni e un totale di 17, 5 milioni.