Eternals, Chloé Zhao: "Girare la prima scena di sesso di Marvel ha richiesto un sacco di discussioni"

Eternals contiene la prima scena di sesso in un film del Marvel Cinematic Universe, ma far accettare questa scelta a Marvel ha richiesto un sacco di discussioni, come testimonia la regista Chloe Zhao.

Eternals: Kit Harington e Gemma Chan

Qui trovate la nostra recensione di Eternals. Al centro del film tiene banco un triangolo sentimentale tra i sovrumani Sersi (Gemma Chan) e Ikaris (Richard Madden) e l'umano Dane (Kit Harington).

In un'intervista a IndieWire, la regista Chloe Zhao ha spiegato perché era importante mostrare l'atto fisico del fare sesso nel film e come ciò sottolinea il suo approccio umanistico al cinema:

Eternals: Gemma Chan durante una scena

"Da quel momento a ciò che vediamo sullo schermo ci sono state sicuramente molte discussioni su come farlo. Ma penso che il desiderio di fare qualcosa di diverso sia molto naturale per i Marvel Studios in questo momento. Come quando gli western sono entrati nel periodo revisionista degli anni '70. Penso che stia succedendo lo stesso ai film di supereroi, o almeno siamo al confine. E così queste scene hanno iniziato ad accadere naturalmente".

La scena di sesso a cui fa riferimento Chloe Zhao era già inclusa nella sceneggiatura di Eternals quando la regista premio Oscar per Nomadland si è unita al progetto, ma per lei è un elemento essenziale del film:

"Per noi essere in grado di mostrare due persone che si amano, non solo emotivamente e intellettualmente, ma anche fisicamente, e avere una scena di sesso che sarà vista da molte persone in cui mostrano il loro amore, compassione e gentilezza, penso che sia una cosa davvero bella".

Eternals è nei cinema italiani da oggi.