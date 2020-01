Eternals: Pornhub premia Kumail Nanjiani con un abbonamento gratis per 10 anni per la foto a torso nudo

La foto di Kumail Nanjiani a torso nudo che mostra i frutti dell'allenamento per Eternals ha permesso all'attore di guadagnare un abbonamento gratis per 10 anni a Pornhub Premium.

La star di Eternals, Kumail Nanjiani, ha ricevuto un abbonamento gratis di 10 anni a Pornhub per la foto a torso nudo, divenuta virale, in cui mostrava il risultato del duro allenamento per il cinecomic Marvel.

Lo scorso anno Kumail Nanjiani ha postato una foto che lo ritrae a torso nudo, rivelando muscoli scolpiti e un fisico tonico, frutto del duro allenamento in vista delle riprese di Eternals. L'attore, noto per i ruoli comici ha svelato un lato inedito di sé che ha fatto impazzire il web spiegando di aver diffuso la foto perché non era sicuro che sarebbe stato ancora così qualche mese dopo. Solo ora, però, Nanjiani ha scoperto che l'immagine in questione è stata usata per una delle sezioni del sito Pornhub diventando virale.

Nel corso di un'ospitata allo show di Conan O'Brien, Kumail Nanjiani ha rivelato di aver ricevuto da Pornhub un abbonamento gratis per 10 anni. Pur non lavorando per Pornhub, l'attore ha svelato che il sito web gli ha fatto sapere che lo terrà presente per il futuro:

"Mi hanno dato in abbonamento gratis per 10 anni a Pornhub Premium. Le persone mi chiedono 'Perché hai bisogno di pagare per il porno?, ma io non lo faccio. Non lavoro per Pornhub, non mi hanno pagato per dire questo, ma mi hanno dato l'accesso a un nuovo mondo. Il porno gratis è ok quando vai su Premium... Potrei sviluppare gusti fetish nei prossimi 10 anni e so che loro si occuperebbero di me."

Le riprese di Eternals sono ancora in corso. Il film, che farà parte della (fase 4 del Marvel Cinematic Universe, dovrebbe arrivare nei cinema a novembre.

