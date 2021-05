Eternals: il legame con Avengers: Endgame nel teaser trailer del film Marvel

Il teaser trailer di Eternals ha chiarito la collocazione cronologica del film rispetto agli eventi di Avengers: Endgame. Nello specifico, il legame tra i due film è sottolineato nella scena finale del filmato promozionale, che mostra gli Eterni tutti riuniti, a tavola, a chiedersi chi sarà il leader degli Avengers adesso che Steve Rogers e Tony Stark non ci sono più. Ikaris (Richard Madden) si propone, e gli altri scoppiano a ridere.

Avengers: Endgame, una scena con Thanos, alias Josh Brolin

Sappiamo quindi che il presente mostrato nel film, che racconterà diversi millenni di storia dato che gli Eterni sono immortali, si situerà dopo la sconfitta definitiva di Thanos (il quale forse apparirà in un flashback, come ipotizzato dal sito Inverse, dato che anche lui appartiene alla medesima razza). Resta da vedere esattamente quando, dato che non vale più la regola del periodo di uscita che corrisponde alla cronologia del film o della serie: basti pensare a WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, entrambi usciti dopo Spider-Man: Far From Home ma ambientati prima.

Avengers: Infinity War, Josh Brolin nei panni di Thanos in una scena del film

Il legame con Avengers: Endgame sarà importante anche per chiarire una cosa a cui allude il teaser di Eternals: i personaggi non sono mai intervenuti nelle faccende del pianeta Terra, ma ora qualcosa li sta costringendo a violare quel principio (la sinossi ufficiale rilasciata dalla Marvel menziona i Devianti, principali avversari degli Eterni nei fumetti). Il film dovrà quindi spiegare perché sono rimasti anonimi e inattivi per secoli, anche dinanzi alla minaccia di qualcuno che in teoria conoscono personalmente come Thanos.

Il film Eternals è il terzo lungometraggio della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, e arriverà nelle sale a fine anno, dopo essere stato rimandato a causa dell'emergenza sanitaria. La regia è di Chloe Zhao, acclamata negli ultimi mesi grazie a Nomadland, che ha vinto il Leone d'Oro alla Mostra di Venezia, il premio del pubblico al Festival di Toronto e l'Oscar per il Miglior Film.