Eternals, Kevin Feige: "È il miglior soggetto che mi sia mai stato proposto"

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha lodato Eternals e la sua regista Chloe Zhao confessando che si è trattato del miglior soggetto che gli sia mai stato proposto.

In un profilo su Chloe Zhao pubblicato da Rolling Stone, parlando della regista Kevin Feige ha svelato che è riuscita a catturare la sua attenzione con "il miglior soggetto per un film che abbia mai sentito".

"Non solo Chloe realizza film notevoli, piccoli, personali, in modo personale, ma pensa in termini grandi, cosmici, giganteschi che collimano perfettamente con quello che cercavamo" ha dichiarato Kevin Feige. "Eternals è una storia grandiosa, travolgente, che abbraccia molti anni. E lei l'ha realizzata".

Pur approdando nel Marvel Cinematic Universe con una storia di divinità, Chloe Zhao ha rivelato di aver voluto mantenere la storia concreta e sperimentale, "Come se ci trovassimo qui in questo stesso spazio insieme a questi personaggi, così ho girato il film nello stesso modo in cui ho girato Nomadland".

Eternals, pellicola della Fase 4 dell'MCU, vede nel cast Angelina Jolie, Richard Madden, Kit Harington. Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry e Salma Hayek. Al centro della storia gli Eterni, una razza di alieni immortali creata dai Celesti che si riunisce per proteggere la Terra dalla loro controparte malefica, i Deviants.

L'uscita di Eternals è fissata per il 5 novembre 2021.