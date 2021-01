Eternals: svelati i dettagli della storia d'amore gay

L'attore di Eternals Haaz Sleiman ha svelato alcuni dettagli sulla storia d'amore gay presente nel film, prima relazione omosessuale in una pellicola del Marvel Cinematic Universe.

Scritto e diretto da Chloé Zhao, Eternals è incentrato su una razza immortale aliena che si riunisce per proteggere l'umanità da una terribile minaccia. Il cast include le star Angelina Jolie, Salma Hayek, Barry Keoghan, Brian Tyree Henry, Gemma Chan, Kit Harington, Kumail Nanjiani e Richard Madden.

Eternals conterrà la prima storia d'amore gay dell'MCU e sarà presente anche la scena di un bacio tra Phastos (Henry) e suo marito (Haaz Sleiman). In una nuova intervista a New Now Next, Haaz Sleiman ha svelato i primi dettagli sulla sua apparizione in Eternals:

"Non ho ancora visto il film. Se non sono Angelina Jolie o Salma Hayek, sapete già che non l'ho visto. Questo è il mio primo film Marvel, sono entusiasta. La mia sensazione istintiva è che sarete orgogliosi di me. Sono molto orgoglioso di ciò che ha fatto Marvel, si sono avvicinati al tema in modo ponderato e Phastos, nel film, è uno dei principali supereroi. Io sono suo marito, un architetto; abbiamo un figlio. Anche se avrei voluto essere io un supereroe, perché quando lo rivedremo un attore arabo mussulmano apertamente gay interpretare un supereroe?"

L'uscita di Eternals è fissata per il 5 novembre 2021. La Fase 4 dell'MCU è stata inaugurata dalla miniserie WandaVision, attualmente su Disney+.