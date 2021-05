Eternals: un Easter Egg di Captain America nel trailer del film?

Il teaser trailer di Eternals rilasciato ieri fa ha stimolato i commenti dei fan che avrebbero notato qualcosa di particolare, ovvero un possibile easter egg riferito a Captain America, che ha dato il via a una nuova teoria che sta girando sul web.

I fan dell'MCU sanno che in tutti i film possono essere presenti crossover e riferimenti a nuovi e vecchi film e, a quanto pare, ne avrebbero scovato uno nel trailer di Eternals. Un fan ha, infatti, ha condiviso la sua teoria che collegherebbe Eternals ad Avengers: Endgame. Il tweet contiene un'immagine di Eternals e un'immagine del primo scudo di Capitan America.

Nell'immagine si vede un frame del trailer dove, su un muro, si intravede appeso quello che sembra il primo scudo di Captain America, come poi mostrato nella foto inserita dall'utente per far capire il paragone. Ma non solo, un altro utente di Twitter ha notato un secondo riferimento a Captain America evidenziando uno scudo che sembra avere un design simile allo scudo rotondo di Steve Rogers, completo di una stella al centro.

Eternals, quindi, sembra strizzare l'occhio al mitico Captain America, uno dei personaggi più amati dell'Universo Marvel. Ci sarà nel film qualche riferimento ancora più esplicito? Staremo a vedere.

Eternals è il terzo lungometraggio della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe e arriverà nelle sale a fine anno. La regia è di Chloe Zhao e nel cast ci saranno Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Ma Dong-seok, Lia McHugh, Lauren Ridloff, Gemma Chan e Kit Harington.