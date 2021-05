Eternals, il primo trailer dell'atteso film Marvel con Angelina Jolie e Richard Madden

I Marvel Studios ci risollevano il lunedì con un grande regalo: il primo trailer di Eternals, il film diretto da Chloé Zhao che vede tra i suoi protagonisti anche Angelina Jolie, Richard Madden e Kit Harington.

"Nel corso di tutti questi anni non abbiamo mai interferito... Fino a questo momento" li sentiamo dire nel video.

Stiamo parlando dei nuovi eroi Marvel che stanno per approdare sul grande schermo, Gli Eterni. Anche se "nuovi" non è forse il miglior aggettivo per descriverli...

Come viene ribadito anche dal trailer, infatti, questi misteriosi personaggi dagli straordinari poteri a cui danno il volto Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Salma Hayek, Kumal Nanjiani, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan, Lauren Ridloff, Ma Dong-Seok e Lia McHugh sono presenti sul suolo terrestre da migliaia di anni, e fino a questo momento hanno cercato di evitare di interferire con l'ordine naturale delle cose. Adesso però qualcosa è cambiato...

Il video ci fornisce inoltre un primo sguardo al personaggio di Kit Harington, Dane Whitman, e sul finale arriva anche un riferimento a Captain America, Iron Man e gli Avengers. Cosa possiamo aspettarci dal film della regista Premio Oscar di Nomadland?

Eternals arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo novembre.