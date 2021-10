Eternals: Chloé Zhao spiega il riferimento a Superman nel film

Ieri sera gli Eternals erano a Roma, a presentare il nuovo film Marvel alla Festa del Cinema, che presto arriverà nelle sale e la regista Chloé Zhao ha spiegato il perché del riferimento a Superman, presente nella pellicola, raccontando la sua scelta.

Eternals: una scena del film

In un nuovo spot di Eternals, infatti, viene citato proprio Superman, nonostante faccia parte dell'universo rivale DC. Nella featurette, infatti, il figlio di Phastos scambia accidentalmente Ikaris per Superman, date le loro abilità simili di volare e sparare raggi laser dagli occhi. In una recente intervista con Kevin McCarthy, la regista Chloe Zhao ha chiarito il perché di questo riferimento così esplicito al personaggio:

"Mi prendo la responsabilità di questo riferimento. Nel nostro settore si parla spesso di mitologia e Superman fa parte di questo universo. I film realizzati da tutte le persone che hanno portato questo personaggio al cinema hanno creato un'interpretazione moderna della mitologia. Perché non possiamo giocare e ricordare questi personaggi che tanto abbiamo amato? È evidente che anche agli Eterni piacciono."

Un riferimento molto interessante e che ai fan è piaciuto molto, visto che Marvel Studios e DC sono amichevolmente rivali. Questa unione dei due mondi potrebbe essere anche l'inizio di qualcosa di più? Staremo a vedere, al momento si tratta solo di una licenza poetica presa dalla regista, ma chissà se potrà ispirare nuovi progetti con una commistione dei due universi.

Qui la nostra recensione di Eternals, che uscirà al cinema il 3 novembre.

Il cast stellare del film è composto da Angelina Jolie come Thena, Richard Madden come Ikaris, Lauren Ridloff come Makkari, Brian Tyree Henry come Phastos, Salma Hayek come Ajak, Lia McHugh come Sprite, Don Lee come Gilgamesh, Kumail Nanjiani come Kingo, Gemma Chan come Sersi e Barry Keoghan come Druig.