Angelina Jolie sul red carpet di Eternals con le figlie Zahara e Shiloh a Roma 2021 (FOTO)

Angelina Jolie si è presentata sul red carpet di Eternals alla Festa del Cinema di Roma 2021 tendo per mano le figlie Zahara, 16 anni, e Shiloh, 15 anni, che l'hanno accompagnata nella sua trasferta italiana.

A Roma, Angelina Jolie ha sfoggiato un vero e proprio look da dea inguainata in un abito laminato senza spalline di taglio greco firmato Versace. Al suo fianco le figlie Zahara, con un abito bianco di Catwalk Designer Vintage, e Shilou, che indossava un miniabito nero di Versace e un paio di scarpe da ginnastica gialle e nere.

La star, che condivide i suoi sei figli con l'ex marito Brad Pitt, è attualmente impegnata nel tour promozionale del nuovo cinecomic Marvel, Eternals, diretto da Chloe Zhao, in cui interpreta Thena, una guerriera dotata di estrema forza, velocità e resistenza.

Oggi Angelina Jolie e il collega Kit Harington saranno protagonisti di un incontro speciale, con i bambini di Roma, organizzato da Alice nella Città e The Walt Disney Company Italia. Ottanta piccoli spettatori, di età compresa tra i 10 e i 12 anni e provenienti dall'Istituto Comprensivo Acquaroni di Tor Bella Monaca, quartiere della periferia romana, e dall'Istituto per non udenti "Antonio Magarotto", avranno la possibilità di vedere in anteprima il film di chiusura della XIX edizione di Alice nella Città e della XVI edizione della Festa del Cinema e, al termine della proiezione, dialogare con i due attori.

L'uscita italiana di Eternals è fissata per il 3 novembre.