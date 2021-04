Eternals, Chloé Zhao non si occuperà del montaggio del film: ecco a chi andrà il compito

Dopo la storica vittoria agli Oscar della scorsa domenica, Chloé Zhao è tornata a parlare di uno dei progetti più attesi della prossima stagione cinematografica: il cinecomic targato Marvel Studios Gli Eterni. E probabilmente vi sorprenderà apprendere che non è lei a occuparsi del montaggio del film.

Già regista e sceneggiatrice della pellicola, la talentuosa Zhao avrebbe potuto benissimo assumere anche il ruolo di editor de Gli Eterni, avendo già lavorato come tale in sue due precedenti opere, Songs My Brother Taught Me e il film Premio Oscar Nomadland, ma pare che questa volta il compito spetterà a qualcun altro.

Ma non temete, perché gli editor scelti per l'occasione non solo hanno un curriculum invidiabile, ma hanno stretto un ottimo rapporto di collaborazione con Zhao.

"Sto lavorando con due incredibili editor, Craig Wood e Dylan Tichenor" ha raccontato la regista ai microfoni di Variety "Mi hanno insegnato così tanto. Sono stati molto pazienti con me, perché sanno che questa è la prima volta che lavoro al fianco di montatori in questa maniera. Mi hanno davvero aiutato a trovare il giusto linguaggio per poter comunicare con loro come mai fatto prima".

Tichenor vi suonerà particolarmente familiare per aver lavorato a lungo al fianco di Paul Thomas Anderson in pellicole come Il petroliere o Il Filo Nascosto, oltre ad aver collaborato con tanti altri grandi artisti del cinema e aver montato numerosi altri celebri titoli come Child 44, Zero Dark Thirty, The Town, I TenenbaumUnbreakable e Magnolia.

Wood, invece, è un habitué di casa Disney e Marvel, dato che è stato il montatore di diversi film del MCU (Ant-Man and The Wasp, entrambi i capitoli de I Guardiani della Galassia) ma anche di altri grandi blockbuster come Pirati dei Caraibi e Maleficent - Signora del Male.

Insomma, i lavori per Gli Eterni "sono agli sgoccioli" ("È come quando realizzi una scultura, non vuoi mai che arrivi l'ultimo ritocco. Continui a lavorarci finché ti dicono che non puoi più farlo") come ha dichiarato anche Chloé Zhao, e noi non vediamo l'ora di vedere il risultato finale.