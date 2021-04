Eternals: Chloe Zhao anticipa i dettagli sul suo film Marvel tra storia ed effetti digitali

La regista di Eternals, Chloe Zhao si è trasformata in una delle autrici più in voga del momento. Fresca vincitrice del Premio Oscar 2021 al Miglior Film per Nomadland e alla Miglior Regia, la Zhao ha anticipato i dettagli del film Marvel nel corso di un'intervista con Variety in compagnia di Kevin Feige.

Una foto della regista Chloe Zhao

Chloe Zhao ha definito quasi conclusa la produzione di Eternals e si è soffermata a descrivere l'esperienza di adattamento sullo schermo delle avventure del gruppo di eroi che si riunisce per proteggere la Terra dai Devianti. Sottolineando l'importanza fondamentale che Jack Kirby, il creatore dei personaggi, ha avuto sul suo film, Chloe Zhao ha raccontato: "Jack Kirby e la sua immaginazione sono alla base del film. Poi c'è il Marvel Cinematic Universe e tutto ciò che ha costruito e, infine, ci sono io, fan del genere, appassionata di fantascienza, manga e fantasy. In che modo siamo riusciti ad amalgamare tutti questi elementi e fare in modo che avessero un gusto diverso dal solito? Vedrete presto!".

Anche Kevin Feige è intervenuto a chiacchierare relativamente a Eternals e ha dichiarato: "Il film di Chloe Zhao è un viaggio nel corso di circa settemila anni. Si tratta di un progetto coraggioso che parla di umanità e del nostro posto nell'universo. Inoltre ci sono meno effetti digitali di quanto possiate pensare! Certi tramonti sulla spiaggia sono reali e davvero meravigliosi!".

Eternals: i costumi del film

Incoronata come Miglior Regista in occasione dei Premi Oscar 2021, Chloe Zhao ha alle spalle una carriera nell'ambito delle produzioni indie. Dopo Kathryn Bigelow, inoltre, adesso Chloe Zhao è la seconda donna ad essere premiata per la Migliore Regia.