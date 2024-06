Ecco dove rivedremo gli Eterni nel MCU [Rumor]

Un sequel di Eternals è ancora in fase di sviluppo presso i Marvel Studios, ma gli Eterni potrebbero tornare nel MCU in un progetto diverso.

I Marvel Studios non hanno ancora annunciato ufficialmente un sequel di Eternals, ma si vocifera che un secondo film sia in fase di sviluppo, anche se, comprensibilmente, potrebbe non essere una priorità per lo studio in questo momento.

I sequel del MCU sono un evento ricorrente naturalmente, ma Eternals è l'unico film dei Marvel Studios ad aver raggiunto un pessimo punteggio sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, inoltre il cinecomic ha terminato la sua corsa al box office negli Stati Uniti con un deludente incasso di 164,9 milioni di dollari. Si tratta dell'incasso più basso al botteghino domestico di un film ambientato nel MCU dopo L'incredibile Hulk del 2008 (134 milioni di dollari).

Nonostante ciò, il primo film ha lasciato in sospeso alcuni fili della trama che non sono ancora stati affrontati (quel Celestiale gigante che spunta dall'oceano, per esempio), ed è difficile immaginare che Kevin Feige decida semplicemente di dimenticarsi di questi personaggi.

Ora, Alex Perez di My Cosmic Circus riferisce che il sequel di Eternals è ancora in lavorazione, ma è stato messo "in secondo piano" per il momento. Tuttavia, egli ritiene che tutti i personaggi - presumibilmente anche quelli come Ikaris e Ajak, apparentemente uccisi nel primo film - torneranno in futuro e li vedremo in forma animata nella prossima serie Marvel Zombies di Disney+.

Si tratterà quasi certamente di varianti degli eroi androidi introdotti nel film, ma lo show potrebbe comunque darci un'idea di ciò che i Marvel Studios hanno in serbo per i personaggi in futuro.

