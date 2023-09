L'Esorcista - Il credente: Linda Blair è coinvolta nel nuovo sequel?

Dopo aver resuscitato la saga di Halloween, David Gordon Green è disposto a fare lo stesso anche per quella de L'esorcista e quest'anno vedremo infatti il suo nuovo L'Esorcista - Il credente e come ciliegina sulla torta per i fan, il regista ha confermato il coinvolgimento anche di Linda Blair, la protagonista del film originale del 1973.

In una nuova intervista concessa a Total Film, Green ha rivelato che l'iconica Linda Blair è stata coinvolta in L'Esorcista - Il credente.

"È venuta sul set perché era una consulente del film", ha rivelato Green. "Sono stato davvero fortunato a farle leggere la sceneggiatura, ma non era interessata a un ruolo significativo e a rimettersi in gioco. L'abbiamo portata come consulente perché abbiamo a che fare con dei giovani e vogliamo portarli in luoghi pericolosi in modo sicuro".

L'Esorcista - Il credente si svolge 50 anni dopo il primo iconico film e segue una coppia di genitori che rintraccia l'esperto di esorcismi Chris MacNeil dopo che i loro figli entrano misteriosamente in contatto con un'entità soprannaturale. Già tempo fa era stata svelata la prima immagine dal set, e in seguito il trailer ufficiale dell'ultimissima pellicola prodotta dalla Blumhouse.

L'esorcista - Il credente, David Gordon Green rivela cosa è accaduto al personaggio di Ellen Burstyn

Oltre a Ellen Burstyn, il cast include anche Ann Dowd nel ruolo della vicina di casa di Victor e Angela, Jennifer Nettles e Norbert Leo Butz nei panni dei genitori di Katherine, l'amica di Angela.

Il film uscirà nelle sale italiane il 12 ottobre 2023.