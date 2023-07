L'esorcista - Il credente, David Gordon Green rivela cosa è accaduto al personaggio di Ellen Burstyn

In L'esorcista - Il credente ha recitato anche Ellen Burstyn, che ha ripreso il ruolo di Chris MacNeil nel progetto diretto da David Gordon Green.

Il regista, intervistato da Entertainment Weekly, ha ora spiegato la situazione del personaggio e cosa è accaduto negli anni che dividono il cult horror al progetto sequel.

La spiegazione del regista

David Gordon Green, regista del film, ha parlato di L'Esorcista - Il credente e del personaggio di Ellen Burstyn dichiarando: "Il suo personaggio è finito per essere affascinato dall'esorcismo e per studiare i riti e i rituali della possessione nella cultura. Lei è diventata una specie di esperta. Non una persona che fa esorcismi, ma conosciuta per i libri che ha scritto".

Nel lungometraggio si svelerà cosa è accaduto a Regan MacNeil, interpretata da Linda Blair nel film originale, e le conseguenze del trauma subito, con numerosi riferimenti al personaggio. Il filmmaker ha sottolineato: "Siamo stati fortunati e abbiamo avuto Linda come consulente dal punto di vista tecnico. Ci ha aiutati ad avere delle interpretazioni eccellenti con le giovani attrici. Avere un rapporto con lei e poterla coinvolgerla come parte di questa conversazione è stato davvero importante"

William Friedkin: 10 cose che abbiamo scoperto sul regista de L'esorcista

La sinossi del film

La trama del film horror

Dopo la tragica scomparsa di sua moglie incinta in un terremoto ad Haiti, avvenuta 12 anni fa, Victor Fielding (interpretato da Leslie Odom Jr., vincitore di un Tony e candidato all'Oscar per Quella Notte a Miami e Hamilton) ha cresciuto da solo la loro figlia Angela (Lidya Jewett, nota per Good Girls).

Ma quando Angela e la sua amica Katherine (Olivia Marcum) spariscono nel bosco, per poi tornare tre giorni dopo senza ricordare cosa sia successo, si scatena una serie di eventi che costringeranno Victor a confrontarsi con il male nella sua forma più oscura e, nel terrore e nella disperazione, a cercare l'unica persona in vita che abbia mai assistito a qualcosa di simile: Chris MacNeil.