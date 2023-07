L'esorcista - Il credente, il trailer del film horror diretto da David Gordon Green

Il 13 ottobre, a 50 anni dal debutto di uno dei cult horror più apprezzati di sempre, arriverà nelle sale italiane L'esorcista - Il Credente, di cui è stato condiviso il trailer.

Nel video si assiste a quello che accade quando due bambine scompaiono misteriosamente e, dopo il loro ritrovamento, iniziano ad accadere fenomeni sovrannaturali inspiegabili che obbligano a chiedere l'aiuto a chi ha avuto esperienza in possessioni demoniache.

La trama del film horror

In L'Esorcista - Il credente, dopo la tragica scomparsa di sua moglie incinta in un terremoto ad Haiti, avvenuta 12 anni fa, Victor Fielding (interpretato da Leslie Odom Jr., vincitore di un Tony e candidato all'Oscar per Quella Notte a Miami e Hamilton) ha cresciuto da solo la loro figlia Angela (Lidya Jewett, nota per Good Girls).

Ma quando Angela e la sua amica Katherine (Olivia Marcum) spariscono nel bosco, per poi tornare tre giorni dopo senza ricordare cosa sia successo, si scatena una serie di eventi che costringeranno Victor a confrontarsi con il male nella sua forma più oscura e, nel terrore e nella disperazione, a cercare l'unica persona in vita che abbia mai assistito a qualcosa di simile: Chris MacNeil.

Per la prima volta dai tempi del film del 1973, la vincitrice di un premio Oscar Ellen Burstyn riprende il suo iconico ruolo di Chris MacNeil, un'attrice che è stata per sempre segnata da ciò che è accaduto a sua figlia Regan cinque decenni prima.

Il cast include anche Ann Dowd (vincitrice di un Emmy per Il Racconto Dell'Ancella, e nota per Hereditary - Le radici del male), nel ruolo della vicina di casa di Victor e Angela, e Jennifer Nettles (premio Grammy per Harriet, e famosa per The Righteous Gemstones) e Norbert Leo Butz (vincitore di due Tony per Fosse/Verdon e noto per Bloodline) nei panni dei genitori di Katherine, l'amica di Angela.

L'esorcista: cosa sappiamo sul reboot

Il team del film

L'Esorcista - Il Credente è diretto da David Gordon Green, con una sceneggiatura di Peter Sattler (Camp X-Ray) e dello stesso David Gordon Green, basata su una storia di Scott Teems (Halloween Kills), Danny McBride (trilogia di Halloween) e David Gordon Green, e prende ispirazione dai personaggi creati da William Peter Blatty.

La pellicola è prodotta da Jason Blum per Blumhouse, David Robinson (All Eyez on Me, serie del 2016 L'Esorcista) e James G. Robinson (All Eyez on Me, serie del 2016 L'Esorcista) per Morgan Creek Entertainment.

Gli executive producer sono Danny McBride, David Gordon Green, Stephanie Allain, Ryan Turek e Atilla Yücer. Universal Pictures presenta una produzione Blumhouse/Morgan Creek Entertainment in associazione con Rough House Pictures.