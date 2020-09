Enola Holmes: Millie Bobby Brown invoca il sequel

Secondo Millie Bobby Brown, Enola Holmes deve avere un sequel. Il film Netflix ha suscitato l'entusiasmo dei giovani fan approdando ieri su Netflix e la sua interprete vuole battere il ferro finchè è caldo proseguendo a narrare le avventure della sua eroina.

Enola Holmes: Millie Bobby Brown alle prese con l'arco

Enola Holmes non è altri che la sorella minore di Sherlock e Mycroft Holmes. Quando la ragazza scopre che la madre è scomparsa, inizia a indagare portando alla luce una misteriosa cospirazione. L'avventuroso film diretto da Harry Bradbeer vede nel cast Henry Cavill nei panni di Sherlock Holmes, Sam Claflin in quelli di Mycroft, Helena Bonham Carter nel ruolo della mamma, Fiona Shaw, Adeel Akhtar, Frances de la Tour e Louis Partridge. Qui trovate la recensione di Enola Holmes.

Pur essendo disponibile nel catalogo di Netflix da poche ore, Millie Bobby Brown invoca il sequel ritenendo che sono ancora tante le storie da raccontare sul personaggio di Enola Holmes, come ha specificato in un'intervista a Deadline:

"C'è ancora molto da raccontare. La storia non è finita qui. Non è cresciuta, non c'è nessuna conclusione. Credo che sarà una persona in continua evoluzione, ma ci sono molte cose che devono ancora essere mostrare. Adoro lavorare con Harry, così deve risuccedere. Harry, dobbiamo mandare un'email..."

Ottimo anche il responso della critica, che finora ha premiato Enola Holmes con il 93% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. Le premesse per rivedere Enola in azione ci sono tutte, visto che la saga letteraria a cui è ispirato il personaggio comprende ben sei romanzi. Adesso toccherà a Netflix decidere se trasformare il film in un franchise.