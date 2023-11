Enola Holmes: il giovane Louis Partridge fa coppia con una celebre popstar

Louis Partridge, star maschile di Enola Holmes starebbe frequentando la cantante pop Olivia Rodrigo. A riportare la notizia è il giornale britannico The Sun. "La settimana scorsa, Olivia è andata a Londra con il suo migliore amico, il cantante Conan Gray, ma è Louis che è andata a trovare. I due si sono conosciuti tramite amici comuni all'inizio dell'anno e hanno messaggiato parecchio" ha rivelato un'insider.

Ecco una foto delle due star a Londra:

Olivia Rodrigo and Louis Partridge spotted in London. pic.twitter.com/Ap11PKVo18 — Pop Base (@PopBase) October 30, 2023

Sempre a detta del testimone, Rodrigo e Partridge (che è ritornato nel cast di Enola Holmes 2), sono inseparabili da quando la cantante è arrivata nel Regno Unito la settimana scorsa : "Hanno partecipato a cene e serate fuori. Venerdì sera sono andati insieme in un locale e si sono comportati come una coppia. È davvero bello vederla felice". I rappresentanti della cantante di 'Drivers License' non hanno risposto ancora, commentato o confermato la voce.

