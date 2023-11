Enola Holmes 3 in fase di sviluppo, la conferma da Netflix

Millie Bobby Brown tornerà nelle vesti ottocentesche della sorella di Sherlock Holmes in una nuova avventura mozzafiato. Netflix ha infatti confermato lo sviluppo di Enola Holmes 3, attualmente in fase di scrittura.

Enola Holmes: Millie Bobby Brown durane una scena

Secondo Collider, il capo di Netflix Film Scott Stuber ha elogiato la star di Stranger Things, descrivendola come un "nostro" talento, confermando poi l'arrivo di Enola Holmes 3: "Il franchise di Holmes è stranamente elastico. Ovviamente, la Warner Bros. ha fatto un lavoro incredibile con Robert Downey Jr. e Jude Law, quindi l'idea di poter estendere quel franchise con Millie Bobby Brown è entusiasmante. Stiamo lavorando alla sceneggiatura per cercare di raggiungere questo obiettivo. Mi piacerebbe farne un altro."

Il fascino della famiglia di Sherlock Holmes

Enola Holmes: una scena con Millie Bobby Brown

Quello di Enola Holmes è un franchise fortunato per Netflix. Come possiamo leggere anche nella nostra recensione di Enola Holmes 2, il film presentato in anteprima il 4 novembre 2022 esclusivamente su Netflix, ha raccolto il plauso della critica e ha raggiunto il primo posto nella classifica degli utenti Netflix in 93 paesi diversi.

Millie Bobby Brown, che è anche produttrice del franchise, aveva precedentemente espresso il suo entusiasmo per la possibilità di tornare nel ruolo. In un'intervista con Screen Rant, l'attrice ha rivelato le sue speranze affinché il personaggio di Enola evolva affrontando nuove sfide: "Mi piacerebbe far parte di un altro. Mi piacerebbe vederla occuparsi di più casi, essere messa sotto pressione, essere messa in situazioni folli, farla sentire di nuovo vulnerabile. Adoro vederla di nuovo all'opera".

Chi farà ritorno in Enola Holmes 3?

Enola Holmes: Sam Claflin e Henry Cavill in una scena

Manca ancora qualsiasi tipo di conferma, ma Enola Holmes 3 potrebbe vedere il ritorno di volti familiari, inclusi Henry Cavill nei panni di Sherlock Holmes, Louis Partridge in quelli di Tewkesbury, Helena Bonham Carter nel ruolo di Eudoria, madre di Enola e Sherlock, ma anche di Susie Wokoma (Edith) e Adeel Akhtar (Lestrade). Pur non essendo apparso nel secondo capitolo per via di conflitti nello schedule, anche Sam Claflin potrebbe fare ritorno nel ruolo dell'altezzoso Mycroft, fratello maggiore degli Holmes, e anche il regista Harry Bradbeer si è reso disponibile a tornare. A breve ne sapremo di più.