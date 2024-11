Enola Holmes 3: Netflix ha trovato il regista per il nuovo sequel con Millie Bobby Brown

Enola Holmes 3 ha trovato il suo regista: sarà infatti Philip Barantini a occuparsi del nuovo sequel con star Millie Bobby Brown.

La giovane attrice dovrebbe essere impegnata sul set del film dopo la fine delle riprese dell'ultima stagione di Stranger Things, serie prodotta anche in quel caso da Netflix.

Il ritorno della detective interpretata da Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown, oltre a essere protagonista del nuovo film, sarà inoltre coinvolta nel team della produzione insieme al marito Jake Bongiovi e Isobel Richards, tramite la loro casa di produzione PCMA Productions.

Millie nel ruolo di Enola

Enola Holmes 3 continuerà la storia della sorella minore di Sherlock Holmes, ruolo affidato a Henry Cavill, mentre è impegnata a risolvere vari misteri nella città di Londra. Secondo le fonti di Deadline, inoltre, l'atmosfera sarà maggiormente dark rispetto al passato.

Enola Holmes 2, la spiegazione del finale e cosa aspettarsi dal futuro del franchise Netflix

Un progetto di successo

Il franchise cinematografico si basa sui romanzi scritti da Nancy Springer e può contare su un'ottima accoglienza da parte degli utenti della piattaforma fin dal primo capitolo della storia.

Netflix ha quindi rapidamente dato il via libera alla produzione dei sequel, consolidando la propria partnership con Millie Bobby Brown, con cui la piattaforma ha lavorato anche in occasione di Damsel e The Electric State. L'attrice, ovviamente, ha iniziato la collaborazione grazie al ruolo di Undici nella serie Stranger Things, creata dai fratelli Duffer, che sta per dire addio ai suoi fan.

Philip Barantini si è fatto conoscere grazie a Boiling Point, arrivato nelle sale nel 2021 e poi adattato in una serie televisiva per BBC, di cui è stata distribuita recentemente la seconda stagione.