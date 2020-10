Enola Holmes, Henry Cavill: "Il mio costume più scomodo della tuta di Superman"

La star Henry Cavill ha confessato che il costume di Sherlock Holmes in Enola Holmes è assai più scomodo della tuta di Superman. Una delle ragioni sta nel fisico massiccio dell'attore, decisamente poco in linea con l'epoca vittoriana.

Enola Holmes: una scena con Henry Cavill

Henry Cavill ha commentato divertito:

"Credo che non sia stato affatto facile per Consolata Boyle, la costumista. Si è chiesta 'Come posso far tornare nel modo giusto questi abiti? Andiamo, il mio non è il fisico adatto per un uomo dell'epoca vittoriana. Alla fine non è stato diverso dallo strizzarmi in una stretta tutina blu. Anzi, in quel caso è un po' più facile".

Per il divo inglese, l'elegante abito vittoriano in tre pezzi forgiato per Sherlock Holmes è risultato addirittura più scomodo da indossare del costume di Superman. Considerato, infatti, che all'epoca di Enola Holmes gli uomini non andavano in palestra, capiamo anche la ragione di tanto disagio.

Enola Holmes, Henry Cavill: "Interpretare Sherlock Holmes è molto più liberatorio di Superman o The Witcher"

Qui trovate la recensione di Enola Holmes. Il film è attualmente disponibile su Netflix.