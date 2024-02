Emma Stone, Emily Blunt e altri candidati agli Oscar svelano l'ultima volta che hanno pianto guardando un film

Variety ha incontrato alcuni dei candidati agli Oscar di quest'anno durante il pranzo annuale dell'Academy al Beverly Hilton, per scoprire l'ultima volta che hanno pianto guardando un film. Di seguito potete leggere le risposte di Emma Stone, Emily Blunt, Sterling K. Brown e Lily Gladstone.

Le risposte degli attori

"Ho pianto per Madres paralelas. Quando Penélope Cruz scoppia a piangere è così emozionante. Io sono una che piange spesso. Non sopporto di vedere gli altri piangere. Se vedo qualcuno piangere, piango immediatamente", ha detto la star di Oppenheimer, Emily Blunt.

Emma Stone ha recentemente visto Insonnia d'amore, la commedia romantica del 1993 con Tom Hanks e Meg Ryan. "Gran parte di quel film è straziante", ha detto la star di Povere Creature!.

Sterling K. Brown ha raccontato di essere stato recentemente colto di sorpresa mentre guardava Matilda 6 mitica con il figlio più piccolo. "Era la prima volta che piangeva al cinema", ha ricordato la star di American Fiction. "Quindi ho pianto perché lui stava piangendo. Ma quest'anno ho pianto durante The Holdovers - Lezioni di vita". Brown ha aggiunto scherzando: "Ho pianto durante Saltburn... Sto scherzando. Nessuno piange durante quel film".

The Holdovers ha colpito anche Lily Gladstone. "Ho pianto per Da'Vine Joy Randolph. Il suo personaggio è così sicuro di sé, così spiritoso, così asciutto. Riesce a gestire tutto", ha detto la star di Killers of the Flower Moon.

La 96ª edizione degli Academy Awards si terrà domenica 10 marzo 2024. La cerimonia, condotta da Jimmy Kimmel, andrà in onda in diretta sulla ABC, mentre in Italia andrà in onda su Rai 1.