Emma Stone ha ceduto al bisturi? Ecco com'è apparsa alla premiere di Eddington

Il glow up dell'attrice alla premier di Eddington a Los Angeles non è passato inosservato e sui social non si contano i commenti.

Emma Stone ha fatto il suo ritorno sotto i riflettori... e che ritorno! Alla premiere di Eddington a Los Angeles l'attrice premio Oscar ha sfoggiato un look anni '70 che non è certo passato inosservato. Ma in molti, guardandola, hanno notato qualcosa di diverso e no, non si trattava solo del nuovo pixie cut né dell'abito flame di Louis Vuitton. A lasciare interdetti i fan è stato un viso...rinnovato.

A lanciare benzina sul fuoco un video su Instagram di @youaremylemonade (aka Francesca Busi), che ha messo fianco a fianco due versioni dell'attrice: quella di qualche anno fa e quella apparsa sul red carpet del nuovo film. Il volto di Emma Stone appare più luminoso, con zigomi scolpiti, occhi molto più aperti e una pelle levigata da far invidia a una porcellana. E subito parte la caccia al ritocchino: è chirurgia o solo un mix di glam squad e buona luce?

Emma Stone e la chirurgia (non confermata) che le sta bene

Su Reddit e Instagram i fan si dividono: c'è chi parla di blefaroplastica, filler e facelift e chi invece punta su dimagrimento, contouring perfetto e make-up furbo. Alcuni notano che la perdita di peso ha reso il viso più spigoloso, altri vedono la mano di un chirurgo esperto.

Ma tra le mille ipotesi, nessuno ha la certezza. Ma una cosa è sicura: l'attrice è più bella che mai. Nessuno stravolgimento imbarazzante, solo un glow up che la rende più luminosa.

Tra i commenti più virali: "Emma Stone ha sbloccato il livello boss di makeover", oppure "Non so se è merito del trucco o del bisturi, ma wow!". Non mancano neanche i meme: c'è chi ha usato il confronto tra le due foto per creare la versione Hollywood del prima/dopo ferie.

Eddington e un red carpet glamour per Emma Stone a L.A.

Eddington

Emma Stone, da vera regina del low profile, non ha rilasciato dichiarazioni. Nessuna conferma, nessuna smentita. E in fondo, forse non serve. Non c'è stata nessuna catastrofe estetica e a contare è (o dovrebbe essere) il film - Eddington, in uscita a luglio - e qualche dichiarazione piccante dell'attrice su Pedro Pascal, che mette un po' di pepe al tutto.

Mentre i fan discutono su filler e filtri, lei si gode il momento. Con o senza ritocchi, è ancora una star da Oscar.