Emma Stone: anticipata l'uscita di Bugonia, il nuovo film con Yorgos Lanthimos

Bugonia, l'ultima collaborazione tra il regista Yorgos Lanthimos e la star Emma Stone, uscirà nelle sale americane prima rispetto a quanto era stato comunicato in precedenza.

Il film sarà proiettato in alcune sale selezionate il 24 ottobre 2025 prima di essere distribuito a livello nazionale il 31 ottobre successivo. Si tratta di un'uscita leggermente anticipata rispetto quella inizialmente prevista per il 7 novembre.

Focus Features distribuirà Bugonia negli Stati Uniti e in Canada, mentre Universal Pictures, la società madre dello studio indipendente, si occuperà della distribuzione internazionale (Italia compresa).

Incursione nella fantascienza sudcoreana per Lanthimos e Stone

Kinds of Kindness: Emma Stone, Yorgos Lanthimos e Jesse Plemons a Cannes 2024

Bugonia, remake della commedia sci-fi sudcoreana Save The Green Planet!, ruota attorno a due amici ossessionati dalle cospirazioni che rapiscono il potente amministratore delegato di un'importante società perché convinti che sia un alieno intenzionato a distruggere la Terra. Jesse Plemons, che ha lavorato con Stone e Lanthimos in Kinds of Kindness, fa parte del cast insieme a Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone.

Povere creature!: un primo piano di Emma Stone

Lanthimos ha diretto il film su una sceneggiatura di Will Tracy, i cui crediti includono opere molto apprezzate come The Menu e Succession. Stone e Lanthimos sono stati produttori - attraverso le rispettive società Fruit Tree e Pith - in quella che è la loro quarta collaborazione consecutiva dopo Povere Creature!, La favorita e Kinds of Kindness. Tra i produttori figurano anche Ed Guiney e Andrew Lowe della Element Pictures, Ari Aster e Lars Knusden della Square Peg e Miky Lee e Jerry Kyoungboum Ko della CJ ENM.

Nell'accaparrarsi i diritti cinematografici di Bugonia, Focus Featurea ha vinto la concorrenza di Searchlight Pictures, che aveva distribuito i tre precedenti film di Lanthimos, mentre A24 si era occupata della distribuzione di The Lobster e Il sacrificio del cervo sacro.