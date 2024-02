Oscar 2024: la cerimonia di premiazione andrà in onda su Rai 1

La cerimonia di consegna degli Oscar 2024, in programma nella notte tra il 10 e l'11 marzo, sarà trasmessa sugli schermi di Rai 1.

A rivelarlo è stato Federico Pontiggia nella sua newsletter realizzata per Cinematografo.

L'appuntamento in tv

La conduzione dell'evento televisivo sembra sia stata affidata ad Alberto Matano e gli appassionati di cinema potranno quindi seguire l'arrivo delle star e la consegna delle statuette sugli schermi di Rai 1, o in streaming su RaiPlay da PC, tablet o cellulare.

Oscar 2024: le 13 nomination di Oppenheimer e il trionfo del cinema d'autore

Jimmy Kimmel salirà sul palco del Dolby Theatre per condurre la serata per la quarta volta dopo le edizioni del 2017, 2018 e 2023.

Tra i film nominati c'è anche l'italiano Io capitano diretto da Matteo Garrone, prodotto da Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution, in corsa per provare a conquistare il premio come Miglior Film straniero.

Il lungometraggio dovrà fare i conti con la concorrenza, nella sua categoria, di Perfect Days, La società della neve, The Teacher's Loung e The Zone of Interest.