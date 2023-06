Elemental supera The Flash, debutto da 1,7 milioni al box office italiano

Solido debutto per Elemental, il pubblico italiano non tradisce Pixar neppure di fronte al caldo estivo, facendogli segnare un incasso da 1,7 milioni.

La calura estiva non impedisce ai fan italiani dell'universo Disney/Pixar di onorare l'uscita del nuovo lavoro, il discusso Elemental, regalandogli un debutto in testa al box office italiano e un incasso complessivo di 1,7 milioni (1,4 dei quali nel weekend), raccolti in 474 sale, con 2023.459 presenze (dati Cinetel). Elemental, che negli USA ha segnato la seconda peggior apertura nella storia di Pixar, ruota attorno al rapporto tra due elementi apparentemente opposti, fuoco e acqua, come rivela la nostra recensione di Elemental.

Elemental: cosa ci aspettiamo dal nuovo film Pixar

The Flash subire un duro colpo anche al botteghino italiano, in linea col trend americano che segna un caldo di incassi del 73% rispetto al primo weekend. Record negativo per il cinecomic con Ezra Miller, che incassa solo 480.000 euro, approdando a 2 milioni totali. Prima di The Flash, Black Adam aveva visto un calo del 59% e Shazam! Furia degli Dei del 69%; entrambi i film si sono rivelati notevoli perdite di denaro per lo studio. Come rivela la nostra recensione di The Flash, il film vede Barry Allen scombinare la linea temporale della sua dimensione per tentare di prevenire l'omicidio della madre.

The Flash, Andy Muschietti: "È Muschietti Multiverse: c'è un cameo che collega il film al mio Mama"

A quattro settimane dall'uscita, Spider-Man: Across the Spider-Verse scende in terza posizione e incassa altri 310.000 euro che gli permettono di superare i 5,7 milioni complessivi e i 560 a livello globale. Qui trovate la nostra recensione di Spider-man: Across the Spider-Verse.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, le condizioni di lavoro hanno spinto 100 animatori a licenziarsi

Fidanzata in affitto: un momento del film

Fiacco il debutto di Fidanzata in Affitto, scatenata commedia vietata ai minori interpretata dalla star Jennifer Lawrence. Il film scollacciato e irriverente diretto da Gene Stupnitsky si ferma a 293.000 euro raccolti in 270 sale e non supera il quarto posto in classifica. Qui trovate la recensione di Fidanzata in Affitto, che vede Jennifer Lawrence nei panni di una giovane donna incapace di tenersi un lavoro o un uomo ingaggiata da una ricca coppia per favorire il risveglio sessuale dell'imbranato figlio prima della sua partenza per il college.

Fidanzata in affitto, Jennifer Lawrence sulle scene di nudo "Ho fatto un respiro profondo e mi sono spogliata"

Transformers: Il Risveglio scivola in quinta posizione e subisce una notevole flessione negli incassi rispetto al debutto, guadagnando solo 212.000 euro che lo portano a superare i 2,4 milioni totali in tre settimane. Qui la nostra recensione di Transformers: Il risveglio, uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2023.