Pixar su Disney+: 15 film da vedere

Toy Story 4: una scena con Buzz, Woody e Bo Peep

Con l'arrivo in Italia del nuovo servizio di streaming video lanciato dalla Casa del Topo, potrete ritrovare tutti i vostri personaggi Pixar preferiti e scoprire nuove sorprendenti avventure. Su Disney+, infatti, saranno disponibili non solo le splendide pellicole d'animazione Pixar che tutti noi conosciamo, ma anche tantissime produzioni inedite tra corti e serie televisive.

Per essere pronti ad immergerci in questo fantastico e coloratissimo mondo, abbiamo deciso di stilare una lista delle più belle pellicole della casa di produzione cinematografica californiana: da Onward a Toy Story 4, da Inside Out a Gli incredibili 2, i migliori film Pixar da vedere su Disney+.

1. Toy Story 4 (2019)

Toy Story 4: Woody e Forky

Iniziamo la nostra lista dei film Pixar da vedere su Disney+ con una serie cinematografica che, iniziata nel 1995 con Toy Story, è arrivata nel 2019 al suo quarto capitolo: Toy Story 4. In questa ultima pellicola della fortunata saga ritroviamo gli amici di sempre, Woody, Buzz Lightyear, Bo Peep e il resto della banda, impegnati in una nuova avventura che vedrà protagonista una buffa new entry: Forky. Tra i titoli della serie disponibili su Disney Plus, anche le due pellicole centrali, Toy Story 2 e Toy Story 3 - La grande fuga.

2. Inside Out (2015)

Inside Out: le prime immagini del nuovo capolavoro Disney Pixar

Quella raccontata da Inside Out è decisamente una storia che lascia il segno, ed è riuscita a guadagnarsi in pochi anni lo status di grande classico targato Pixar. La piccola Riley è costretta a lasciare i propri amici e l'hockey a causa del trasferimento del padre nel Midwest; una situazione difficile da gestire per una bambina che, però, può contare sull'aiuto delle sue emozioni. Dal quartier generale nella mente di Riley, infatti, Gioia, Paura, Rabbia, Disgusto e Tristezza, la accompagneranno nella gestione dei problemi di tutti i giorni.

Inside Out e i capolavori Pixar: il bisogno di essere tristi per imparare ad essere umani

Inside Out: una scena tratta dal film animato

3. Cars - Motori ruggenti (2006)

Una sequenza del film d'animazione Cars

Primo tra i tre film d'animazione dell'omonima saga, Cars - Motori ruggenti vede protagonista Saetta McQueen, un'auto da corsa antropomorfizzata con il grande sogno di diventare il primo esordiente a vincere la prestigiosa Piston Cup. Ma la strada verso la vittoria è tutt'altro che in discesa e il giovane Saetta dovrà contare sull'aiuto di nuovi amici incontrati sulla Route 66. Sul Disney Plus sono disponibili anche i due capitoli successivi: Cars 2 e Cars 3.

4. Gli incredibili 2 (2018)

Gli incredibili 2: un'immagine tratta dal film d'animazione

Sequel del fortunato film d'animazione Pixar Gli incredibili, Gli incredibili 2 riprende le fila esattamente da dove avevamo lasciato i nostri supereroi nel capitolo precedente. Questa volta le luci della ribalta sono tutte per Helen Parr alias Elastigirl, scelta da un magnate delle telecomunicazioni per combattere il crimine e far tornare in auge i Super. Nel frattempo Bob Parr/Mr. Incredible dovrà affrontare un'impresa altrettanto eroica: badare alla casa e ai bambini.

Gli incredibili 2: un'immagine tratta dal film animato

5. Monsters & Co. (2001)

Sullivan e Mike Wazoski in Monsters Inc.

Tra i film Pixar da vedere su Disney Plus, non dovete assolutamente lasciarvi sfuggire Monsters & Co., prima pellicola dello studio d'animazione a dimostrare il genio assoluto Pixar e, tutt'ora, una delle più amate. Protagonisti di questa avventura sono Mike e Sulley, due dipendenti della Monster & Co., un'azienda che trasforma le urla dei bambini in energia. Un tragico errore è però dietro l'angolo.

6. WALL•E (2008)

Una dolcissima espressione del protagonista di Wall-E

WALL•E è forse una delle storie più toccanti che la Pixar abbia mai prodotto, senza contare la grande attualità dei temi in essa affrontati. Su un pianeta Terra abbandonato dagli esseri umani perché totalmente ricoperto di rifiuti, il piccolo robottino Wall-E continua, diligentemente, a svolgere il proprio lavoro: comprimere e ammassare spazzatura. La vita di Wall-E, però, viene completamente sconvolta quando si innamora di EVE, un drone atterrato nella discarica in cui vive.

WALL-E: compie 10 anni il robot Pixar che accusa il nostro stile di vita

Una tenera immagine tratta dal film Wall-E

7. Toy Story 2 (1999)

Una scena di Toy Story 2

È raro trovare un sequel migliore del primo capitolo ma Toy Story 2 rientra in pienamente tra questi casi sporadici. In questa seconda pellicola della saga, infatti, l'abilità tecnica raggiunge un livello molto più alto, riuscendo a caricare i personaggi di espressività ed emozioni. Anche la storia è più elaborata e ricca di temi più maturi: Buzz Lightyear e il resto della banda partono alla ricerca di Woody, rapito da un collezionista di giocattoli senza scrupoli.

8. Alla ricerca di Dory (2016)

Finding Dory: la protagonista Dory insieme a Hank

Dopo Alla ricerca di Nemo, la Pixar si concentra su uno dei suoi personaggi più divertenti, la pesciolina smemorata Dory. A un anno dalla scomparsa e dal ritrovamento di Nemo, è Dory a chiedere aiuto al piccolo pesce pagliaccio e a suo padre Marlin, per ritrovare i genitori scomparsi quando lei era ancora molto piccola. Inizia così un nuovo viaggio attraverso l'oceano, fino ad arrivare nell'incredibile acquario oceanografico della California. Alla ricerca di Dory è uno dei tanti contenuti Pixar che potrete trovare all'interno del catalogo Disney+.

9. Up (2009)

Una immagine di Up, il film della Pixar che ha aperto Cannes 2009

Carl è un anziano venditore di palloncini che abita nella vecchia casa costruita insieme alla defunta moglie Ellie. Il sogno di gioventù dei due coniugi di raggiungere le Cascate Paradiso in Venezuela sembra ormai un ricordo lontano; questo finché non bussa alla sua porta il giovane boyscout Russel, un bambino paffutello che cerca di ottenere il distintivo scout di assistenza agli anziani. Up è una storia divertente ed emozionante che non mancherà di farvi versare qualche lacrima.

10. Ratatouille (2007)

Una scena del film Ratatouille, ambientato a Parigi

Remy è un piccolo topo parigino con un grande sogno nel cassetto: diventare un famoso chef per far assaggiare a tutto il mondo le sue prelibatezze. Ma come fa un semplice roditore a farsi strada tra i grandi ristoranti di Parigi? Semplice, con l'aiuto di un aiuto cuoco umano. Ratatouille è una pellicola d'animazione che vi farà venire l'acquolina in bocca.

11. Il viaggio di Arlo (2015)

Il viaggio di Arlo: il piccolo Spot

In questa avventura ambientata milioni di anni fa, il famoso asteroide che avrebbe dovuto causare l'estinzione dei dinosauri ha scansato il pianeta Terra, permettendo loro di evolversi e diventare agricoltori e allevatori. Così, quando nella fattoria di una famiglia di Apatosauri compare un fastidioso parassita, questo si rivela essere nient'altro che un piccolo cavernicolo umano. Il viaggio di Arlo narra un importante percorso di crescita, toccando fondamentali temi dell'esistenza come l'amicizia, il coraggio, la perdita e l'amore per la famiglia.

Il viaggio di Arlo: i due protagonisti in una scena

12. Ribelle - The Brave (2012)

Ecco Merida l'eroina di Brave, nuovo atteso lungometraggio Pixar, in azione col suo arco

Ambientato nella Scozia del V secolo, Ribelle - The Brave racconta la storia della bella e coraggiosa principessa Merida, arciera infallibile e sorella di tre gemelli pestiferi. Essendo prossima al suo sedicesimo compleanno, la madre la informa di un torneo a cui prenderanno parte i primogeniti dei tre maggiori clan di Scozia per contendersi la mano della ragazza. Contraria a questa imposizione, Merida decide di partecipare alla sfida per vincere la sua stessa mano.

13. Coco (2017)

Coco: una nuova foto del film Disney-Pixar

Sicuramente il più brioso e colorato tra i film Pixar, Coco racconta le peripezie del piccolo Miguel, un giovane aspirante musicista cresciuto in una famiglia che, da generazioni, ha bandito la musica dalla propria vita. Qual è la vera storia dietro questa decisione? Per scoprirlo, Miguel dovrà intraprendere un viaggio verso la terra dei defunti antenati, in occasione del Giorno dei morti messicano.

14. A Bug's Life - Magaminimondo (1998)

A Bug's Life: un'immagine del film Pixar

In A Bug's Life - Magaminimondo lo spettatore viene proiettato nel minuscolo universo di insetti situato tra l'erba di Central Park. Qui, una piccola colonia di formiche è tenuta sotto assedio da uno sciame di perfide cavallette che, periodicamente, esigono un tributo in provviste. Stanco di questi soprusi, Flink, una formica pasticciona ma dal cuore grande, escogiterà un piano per liberare la colonia.

15. Monsters University (2013)

Monsters University: un'immagine tratta dal nuovo film animato di Disney-Pixar

Concludiamo la nostra lista di film Pixar da vedere su Disney+ con Monsters University, prequel del film del 2001 Monsters & Co. In questa pellicola viene ripercorsa la nascita dell'amicizia tra Mike e Sulley, ai tempi della Facoltà di Spavento della Monsters University.

