Fidanzata in affitto, Jennifer Lawrence sulle scene di nudo 'Ho fatto un respiro profondo e mi sono spogliata'

Jennifer Lawrence spiega come ha superato l'imbarazzo per le scene di nudo nella scatenata commedia Fidanzata in affitto, in uscita il 21 giugno.

Jennifer Lawrence ha puntato sull'umorismo scollacciato per il suo nuovo lavoro, Fidanzata in affitto, uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2023 che l'ha vista costretta ad alcune scene di nudo.

Fidanzata in affitto: primo piano di Jennifer Lawrence

"Ho fatto un respiro profondo e poi mi sono spogliata", ha raccontato Jennifer Lawrence, 32 anni, durante un'intervista a PEOPLE. La sua costar Andrew Barth Feldman, che nel film interpreta un adolescente imbranato spinto dai genitori a perdere la verginità prima di andare al college, ha ammesso che le scene in questione arebbero state piuttosto "strane e scomode" da girare per qualsiasi essere umano sul pianeta Terra, "ma il set era incredibilmente sicuro e protetto. Tutti erano così gentili, controllavano di continuo che stessimo bene".

Nudi alla meta

Fidanzata in Affitto vede Jennifer Lawrence nei panni di Maddie, giovane donna inconcludente che non riesce a tenersi un lavoro né un fidanzato. A corto di soldi, Maddie è costretta ad accettare l'offerta di una ricca coppia che la ingaggia per uscire col figlio 19enne Percy e iniziarlo al gentil sesso prima che parta per il college.

La scena di nudo arriva quando Maddie porta Percy a fare il bagno di notte e i loro vestiti vengono rubati da altri bagnanti. Senza svelare troppo, Percy finisce per aggrapparsi al cofano di un'auto in corsa.

Fidanzata in affitto: Jennifer Lawrence ed Andrew Barth Feldman in una scena

"Non l'avrei mai previsto nella vita", confessa Andrew Barth Feldman a PEOPLE riferendosi alla sua scena di nudo girata sul tettino di un'auto. "Proprio come tutto in questo film, devi solo farlo e poi sarà fatto."

Jennifer Lawrence aggiunge ironicamente: "Perché sei costretto a farlo".

Gene Stupnitsky, sceneggiatore e regista di The Office, ha diretto Fidanzata in Affitto e ha co-scritto la sceneggiatura con John Phillips, basando la sua storia su un vero annuncio.

"Gene mi ha letto il vero annuncio su Craigslist e sono morta dal ridere", ha detto Lawrence a Entertainment Weekly. "Ho pensato che fosse divertente, ma non c'era una sceneggiatura o altro. Ho solo pensato che avesse un'idea divertente. E poi, un paio di anni dopo, mi ha consegnato la sceneggiatura più divertente che abbia mai letto in vita mia".

L'uscita italiana di Fidanzata in Affitto è fissata per il 21 giugno.