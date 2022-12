Echo, rimandata l'uscita dello spin-off di Hawkeye targato Disney+?

Potrebbe non essere ancora il momento per Echo, l'annunciata serie spin-off di Hawkeye in sviluppo per Disney+. Lo show sembrerebbe infatti diretto sulla piattaforma non nel 2023, ma per l'anno successivo, nel 2024.

A riportarlo è il sito Comicbook, che riprende delle speculazione di Charles Murphy di Murphy's Multiverse che indicherebbero i primi mesi del 2024 come possibile nuova data di debutto per Echo (non viene specificato il mese, ma si ipotizza tra gennaio e febbraio).

Ovviamente al momento non sappiamo se sarà davvero così, ma non è difficile da credere, considerato anche quanto fatto precedentemente intedere dalla head writer del progetto Marvel Marion Dayre, che anticipava dei ritardi per l'approdo dello spin-off sulla piattaforma streaming.

"Probabilmente ci vorrà almeno un anno affinché si veda arrivare la serie sullo schermo" affermava ai microfoni del podcast di Ben Blacker durante il Wriers Panel che, segnala sempre il sito, è stato pubblicato a dicembre.

Echo, Alaqua Cox comunica la fine delle riprese della serie Marvel di Disney+

Tra le ultime probabili finestre di lancio di Echo, si era parlato di un inserimento tra Secret Invasion e la seconda stagione di Loki, ma ora è da vedere dove si collocherà lo show con protagonista Alaqua Cox.