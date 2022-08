Echo, Alaqua Cox comunica la fine delle riprese della serie Marvel di Disney+

Sono terminate le riprese di Echo, la serie dei Marvel Studios prodotta da Disney+ con protagonista Alaqua Cox, e a comunicarlo è la stessa attrice con delle storie Instagram.

Sembra che un altro set Marvel stia per essere smantellato.

Le riprese della prima stagione di Echo, lo spin-off di Hawkeye dedicato al personaggio di Maya Lopez interpretato da Alaqua Cox, sono giunte a conclusione.

La fine dei lavori sembrava effettivamente dietro l'angolo, ma ora ne abbiamo avuto conferma grazie alle ultime storie Instagram dell'attrice, che vedono un repost da un altro account in cui si celebrava il termine delle riprese, e un dolce messaggio rivolto al padre di Cox, ormai scomparso.

"Abbiamo appena finito di girare Echo! Ce l'ho fatta papà!" si legge nello screenshot della conversazione via iMessage riportata anche da Screen Rant, e poi sotto "Lo so che sei tanto orgoglioso di me papà! Ti voglio bene, mi manchi tanto".

In Echo rivedremo dunque il personaggio di Maya Lopez, ma non solo: nella serie Marvel faranno la loro comparsa anche il Matt Murdock/Daredevil di Charlie Cox e il Wilson Fisk/Kingpin di Vincent D'Onofrio, oltre Devery Jacobs, Cody Lightning, Zahn McClarnon, Tantoo Cardinal, Chaske Spencer e Graham Greene.

Per ora non abbiamo ancora una data d'uscita precisa su Disney+, ma vi terremo informati.