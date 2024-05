Echo: la serie è stata un successo inatteso per la Marvel, arriva la Stagione 2?

Quest'anno Echo ha fatto il botto su Disney+. Secondo un'analisi di Variety sui dati della Disney, la serie Marvel con Alaqua Cox è stata un enorme e inatteso successo per i Marvel Studios.

Scorrendo rapidamente il grafico delle quote di telespettatori per il 2024, si nota che Echo è la seconda serie più vista in streaming, subito dopo Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, mentre il recente e apprezzato X-Men '97 è il successivo nella lista con il 6,8% dei telespettatori complessivi. (A titolo di riferimento, Echo ha raccolto circa il 12% dei telespettatori).

Echo: un'immagine della serie Marvel

Quindi, una chiaro segnale di ripresa per i Marvel Studios a metà del 2024, dopo un 2023 decisamente deludente in seguito ai flop di Ant-Man and the Wasp: Qunatumania e The Marvels.

Ma soprattutto per Echo, che era stato per lo più ignorato da gran parte del fandom di Internet ed etichettato come un progetto che non soddisfaceva i "fan più accaniti" di questo universo condiviso. Ma la prova del nove è contenuta in questi numeri.

Una trama più "matura", un cameo di Charlie Cox e la disponibilità dello show su Hulu e Disney+ fin dal primo giorno hanno giocato un ruolo importante. Per un franchise che viene dato per morto più del dovuto, è difficile discutere questi risultati. Un altro dato curioso è che la seconda stagione di Loki è relativamente in fondo a questa classifica di gradimento, che indicano invece che presto potremo rivedere in azione l'eroina di Alaqua Cox.