Echo, ecco in che modo la serie ha preparato l'arrivo di Bullseye in Daredevil: Born Again

La conferma del ritorno di Bullseye nella prossima serie Marvel poteva essere intuita grazie a un indizio contenuto in Echo

La prima stagione di Echo ha visto il ritorno di Daredevil in scena, ma dopo la conferma del ritorno di Bullseye, a un occhio più attento, potrebbe anche aver spianato la strada all'acerrimo nemico del Diavolo di Hell's Kitchen in Born Again.

Echo è la prima serie con l'etichetta Marvel Spotlight. La sinossi recita: "Echo è la nuova serie Marvel Studios in cui Maya Lopez (Alaqua Cox) deve lottare per riconnettersi con le sue radici native americane, bilanciando al contempo le aspirazioni legate a una vita di crimine come successore della brutale eredità di Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) alias Kingpin". Lo show aprirà la strada a Daredevil: Born Again, a cui è connesso, svolgendosi entrambi nella timeline dell'MCU.

Il Cartello dei Coltelli Neri

Oltre a mostrare il ritorno di Charlie Cox nei panni di Daredevil in una scena ad alto tasso adrenalinico, Echo potrebbe aver spianato la strada anche all'arrivo di Bullseye, che farà ritorno in Daredevil: Born Again.

I fan più attenti hanno notato che alcuni individui che lavorano per Kingpin (Vincent D'Onofrio) e fanno il lavoro sporco per lui appartengono al Cartello dei Coltelli Neri, un gruppo che non è apparso spesso nei fumetti Marvel, ma quando l'ha fatto si è scontrato solo con un altro personaggio: Bullseye.

Questa organizzazione ha debuttato nella prima serie solista di Bullseye, realizzata da Ed Brisson e Guillermo Sanna Bauza. Sono apparsi in tutti e cinque i numeri della miniserie e da allora non sono più tornati nel canone della Marvel Comics, a parte l'apparizione in Echo.

Echo: ecco come la serie Marvel apre la strada a Daredevil Born Again

Oltre a Alaqua Cox nei panni della protagonista principale, D'Onofrio in quelli di Kingpin e Charlie Cox in quelli di Daredevil, lo show vede presenti anche Chaske Spencer nel ruolo di Henry, Tantoo Cardinal nel ruolo di Chula, Graham Greene nel ruolo di Skully, Cody Lightning nel ruolo di Cousin Biscuits, Devery Jacobs nel ruolo di Bonnie e Zahn McClarnon nel ruolo di William Lopez. I cinque episodi di cui è composta Echo sono approdati su Disney+ il 9 gennaio 2024.