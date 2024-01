Marvel, Vincent D'Onofrio vuole interpretare Kingpin 'il più a lungo possibile'

Dopo essere tornato nei panni di Wilson Fisk / Kingpin in Echo e in attesa di rivederlo di nuovo in Daredevil: Born Again, Vincent D'Onofrio ha espresso il desiderio di continuare a interpretare il personaggio Marvel il più a lungo possibile.

"L'unica cosa che avrebbe potuto frenarmi sarebbe stata quella di continuare a mettere su tutti quei chili e mantenerli", ha dichiarato D'Onofrio. "E così non devo più farlo, quindi sono nella mia forma migliore da molto tempo a questa parte".

L'attore racconta che i Marvel Studios hanno costruito dei nuovi costumi che indossa sotto il suo guardaroba da Kingpin, aiutandolo a rendere più massiccio e grosso il personaggio senza aumentare il proprio peso, come gli era stato richiesto per le prime tre stagioni di Daredevil.

"Adoro questi nuovi modi di costruire i costumi che devo indossare. Penso che finalmente funzionino e che abbiano un bell'aspetto", ha aggiunto l'attore. "Questo aiuta molto, perché non è la cosa più sana del mondo continuare a mettere su peso e toglierlo di nuovo. Quindi sì, voglio dire, finché ai piani alti mi vorranno, non posso pensare di non recitare questa parte, è così divertente".

D'Onorio ha esordito nel MCU con Hawkeye, tornando a interpretare Kingpin anni dopo le tre stagioni di Daredevil su Netflix, che adesso sono canoniche per i Marvel Studios.