Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, il film "demascolinizzerà" gli uomini per far spazio alle eroine

Il team di autori di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, composto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein, ha rivelato di aver privato i protagonisti della loro mascolinità a favore di personaggi femminili forti e grintosi.

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Chris Pine, Justice Smith in una scena del film

Parlando con Variety, Daley e Goldstein hanno discusso di come la barbara Holga, interpretata da Michelle Rodrigue,z e Doric la druida, che ha le fattezze delicate di Sophia Lillis, tendano a impegnarsi in prima linea nella battaglia rispetto ai loro membri maschi. "Non è stata una scelta politica" ha detto Goldstein. Daley ha elaborato specificndo: "Giuro su Dio, non lo era. Ci piaceva che Holga fosse colei che fa il lavoro sporco per Edgin, a cui non piace sporcarsi le mani. Ci siamo divertiti molto a demascolinizzare i protagonisti."_

L'intenzione dei due autori è quella di svecchiare gli stereotipi di Hollywood con idee nuove fresche. Tentativo compiuto anche con il rapporto tra il Peter Parker di Tom Holland e il Tony Stark di Robert Downey Jr. in Spider-Man: Homecoming. "Ci piace che i nostri eroi maschi siano complessi e non semplicemente eroici" ha spiegato Goldstein.

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Sophia Lillis in un'immagine

Questo stravolgimento dei ruoli è qualcosa che la coppia ha trovato sorprendentemente difficile da ottenere con gli attori principali nei loro film. Sebbene non abbiano fatto nomi, hanno rivelato di aver avuto esperienze difficili in passato con alcuni attori maschi che si rifiutavano di sembrare deboli o vulnerabili. In Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri hanno avuto il problema opposto con Chris Pine, che interpreta Edgin il Bardo. Secondo quanto riferito, Pine si è divertito a sembrare "il più cattivo possibile" al punto che gli autori gli hanno dovuto ricordare che doveva sembrare eroico in alcune scene.

In Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate.

L'uscita italiana di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri è fissata per il 30 marzo.