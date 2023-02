Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Hugh Grant era terrorizzato dalle creature meccaniche sul set

Hugh Grant è venuto per la prima volta a contatto con gli animatronics sul set di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri; un'esperienza non particolarmente piacevole.

Bisognerà attendere il 30 marzo per vedere sul grande schermo Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, adattamento cinematografico di uno dei giochi di ruolo più celebri di sempre. Tra i protagonisti ci sarà Hugh Grant nella parte dell'eccentrico artista Forge Fitzwilliam.

Il noto attore ha svelato in una recente intervista ai microfoni di Empire di non aver mai lavorato prima d'ora con delle creature meccaniche sul set e di esserne rimasto terrorizzato.

"Nel momento esatto in cui pensavi di aver girato una scena in maniera fantastica ti rendevi conto che sul set passeggiava tranquillamente un fottuto drago, pronto a rubarti la scena. Non sapevo nemmeno si chiamassero animatronics, per me è stato terrificante. Avrei dovuto portare i miei figli sul set, forse a loro sarebbe piaciuto".

La sinossi ufficiale di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri recita: "Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate".

Il film action fantasy è basato sul celebre ruolo di ruolo di Hasbro del 1974. Nel gioco, l'Impero di Izmer è governato da un'aristocrazia esperta di magia, con i maghi che sono sono sotto il comando dell'imperatrice Savina. Con lo scettro magico, lei domina i draghi d'oro e assicura la difesa al regno.