Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Regé-Jean Page definisce Chris Pine "bardo arrapato". L'attore risponde

La star di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri Chris Pine ha commentato quanto dichiarato dal suo co-protagonista Regé-Jean Page, il quale ha definito il personaggio interpretato da Pine, Edgin Davis, un "bardo arrapato".

Come riportato da CBR, Chris Pine si è soffermato sulle parole usate dal suo co-protagonista Rege-Jean Page in Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri in merito al personaggio di cui indossa i panni nella pellicola.

In un'intervista con Geek & Sundry, Pine ha dichiarato facendo riferimento a quel "bardo arrapato" descritto da Page: "E' una parola molto specifica. Per chi sarei eccitato non lo so. Non ci sono molte situazioni per cui essere arrapato in questo film. Penso che sia semplice entusiasmo, è positività, ed è come essere a una festa".

Presente durante l'intervista, Michelle Rodriguez ha definito le osservazioni di Page "esilaranti" per poi affermare che la scelta della parola "arrapato" usata dall'attore per definire il personaggio di Edgin è stato "un errore innocente".

Le parole di Pine hanno mostrato il suo attaccamento al personaggio e alla classe del bardo del gioco di ruolo da tavolo di Dungeons & Dragons. Nel corso del festival SXSW del 2023 ha infatti affermato: "Amo moltissimo essere un bardo. Nessuna preparazione e molti sorrisi". L'attore ha inoltre ricordato di aver giocato a Dungeons & Dragons con suo padre e di quanto si divertisse nel vederlo assumere il ruolo della classe guerriera del gioco di ruolo.

Pine ha dunque amato il suo personaggio. Ma cosa ne pensate voi delle parole di René-Jean Page?