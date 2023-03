Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, nel film c'è un cameo a sorpresa di una star Marvel

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, uscito nelle sale cinematografiche proprio in questi giorni, porta con sé un cameo a sorpresa. Una star della Marvel è infatti apparsa nella pellicola in un ruolo inaspettato.

Direttamente da I Guardiani della Galassia, come riportato da ComicBook, Bradley Cooper arriva in Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri indossando i panni dell'ex marito di Holga (Michelle Rodriguez), Marlamin, un halfling (l'equivalente di uno hobbit) che vive nella città di Longsaddle.

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, la recensione: ironia, avventura e la forza dei protagonisti

Il cameo si è rivelato una sorpresa anche per Michelle Rodriguez che aveva inizialmente girato la scena con un attore diverso. La Rodriguez ha infatti scoperto della reale identità del suo ex marito solo in un secondo momento. "All'inizio c'era un altro attore in quella scena" ha raccontato la star a Yahoo Entertainment. "Hanno aggiunto [Cooper] solo dopo e poi me ne hanno parlato. Ero senza parole".

L'apparizione di Bradley Cooper nella pellicola è arrivata grazie al legame tra l'attore e il co-regista John Francis Daley. I due hanno infatti lavorato insieme in Kitchen Confidential e sono rimasti in contatto dopo la fine dello show.

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, ancora nelle sale cinematografiche, ha quindi riservato ai fan una sorpresa decisamente inaspettata. Anche voi siete rimasti senza parole come Michelle Rodriguez?