Dune: Zendaya era nervosa all'idea di girare scene intime con Timothée Chalamet, ecco perché

Durante la lavorazione di Dune, Zendaya era nervosa all'idea di girare scene intime con Timothée Chalamet per un motivo che poco ha a che fare col pudore.

Dune: Zendaya e Timothee Chalamet in una scena

Durante l'audizione per Dune, Zendaya Coleman ha avuto grossi problemi a causa delle conseguenze di un trattamento dentale. Per l'articolo del volume 2 della rivista W, The Directors Issue, l'attrice 25enne ha rivelato che prima di fare l'audizione per l'epopea di fantascienza di Denis Villeneuve si era appena fatta togliere i denti del giudizio ed era preoccupata di dover baciare il collega Timothée Chalamet.

"La mia più grande paura era che la mia bocca sarebbe stata floscia, e poi dovevo girare una scena con Timothée in cui dovevamo essere molto vicini e temevo che lui avrebbe sentito il mio alito secco" ha confessato Zendaya. Tuttavia, non appena giunta sul luogo dell'audizione, la star di Spider-Man: No Way Home ha iniziato a rilassarsi. "È divertente, questo è il motivo per cui amo così tanto recitare. È l'unico spazio in cui posso sentirmi al sicuro essendo spontanea perché non sono me stessa; sono qualcun altro. Non ci sono conseguenze".

In Dune, Zendaya interpreta Chani, misteriosa figura femminile che pervade i sogni di Paul Atreides (Chalamet), uno degli aristocratici che hanno preso il controllo del mondo desertico di Arrakis. Nel corso del film, Chani e Paul si avvicinano e si innamorano. Denis Villeneuve ha anticipato che in Dune 2 Zendaya avrà un ruolo molto più centrale.