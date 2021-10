Dune: ecco come Zendaya è riuscita a farsi notare per ottenere il ruolo di Chani

Dune sta riscuotendo un grande successo al cinema e Zendaya, che fa parte del cast, ha raccontato come è stata presa per il ruolo di Chani.

Dune è il nuovo film fantascientifico di Denis Villeneuve, adattamento dell'omonimo romanzo, con Timothée Chalamet come protagonista affiancato anche dalla giovane star Zendaya, che ha raccontato di come ha ottenuto il suo ruolo, confessando che se non fosse stato per lei non l'avrebbero neanche notata.

Dune: Zendaya e Timothee Chalamet in una scena

Zendaya Coleman in Dune interpreta Chani, giovane ribelle componente del popolo Fremen di cui Paul Atreides, ovvero Timothée Chalamet è innamorato. La giovane attrice ha raccontato a Vogue che all'inizio non era stata per nulla considerata per la parte, fin quando lei stessa si è assicurata che qualcuno la notasse:

"Prima ancora che facessero i casting ne ho sentito parlare. E ho pensato 'Voglio entrare in quella stanza', così sono entrata e ho urlato 'Ehi sono qui!'... non credo che Denis faccia brutti film".

Zendaya si è letteralmente buttata a capofitto nei casting di Dune, facendosi subito notare da Denis Villeneuve, regista che ha sempre ammirato e con il quale, a quanto pare, ha desiderato lavorare più di ogni altra cosa. Anche lo stesso Denis Villeneuve racconta a Vogue che una volta incontrata l'attrice, sapeva che era quella giusta per la parte:

"Ho incontrato Chani per la prima volta quando Zendaya mi ha fatto credere di essere cresciuta su un pianeta alieno, nel profondo deserto."

Nonostante in Dune Zendaya ricopra un ruolo apparentemente piccolo, nel secondo film dedicato alla saga fantascientifica Denis Villeneuve ha un grande progetto per lei. Sembra infatti che il prossimo progetto vedrà Chani al centro della storia, a quanto pare uno dei personaggi più forti e determinati del romanzo a cui si ispira il film.

Qui trovate la nostra recensione di Dune, al cinema dal 16 settembre. Nel cast con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya Coleman, Jason Momoa e David Dastmalchian.