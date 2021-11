Dune 2, Zendaya: "Sarò impegnata sul set molto di più, voglio crescere con il mio personaggio"

Dune 2 avrà come Zendaya, interprete di Chani, e l'attrice ha svelato in che modo si avvicina al lavoro che verrà compiuto sul set dell'epica opera diretta da Denis Villeneuve.

La giovane star, intervistata da Deadline, ha inoltre ricordato quanto sia stata speciale l'esperienza vissuta alla Mostra del Cinema di Venezia dove si è svolta la première mondiale del progetto.

Dune: Zendaya e Timothee Chalamet in una scena

Zendaya, parlando del festival cinematografico veneziano, ha spiegato che lei e Timothée Chalamet erano consapevoli di quanto fosse speciale poter avere l'occasione di mostrare Dune dopo un periodo così difficile per il mondo e per il settore: "Ci stavamo semplicemente ricordando che questa è la vita reale e di apprezzare il più possibile la situazione. Mi sono sentita davvero grata perché ho potuto condividere tutto questo con un amico".

L'attrice ha poi spiegato che aveva cercato di essere coinvolta nel casting non appena ha sentito parlare del fatto che Denis Villeneuve si sarebbe occupato dell'adattamento dell'opera sci-fi scritta da Frank Herbert. Zendaya è stata però una delle ultime persone a essere coinvolte nel cast e quando è arrivata sul set ha notato subito che gli altri interpreti avevano già stabilito un legame molto profondo, come se fossero una famiglia: "Sono arrivata e tutti avevano già il loro costume, ed era fantastico. Ho incontrato tutti mentre erano ancora con le loro tute ed è stato un modo davvero splendido per essere presentata a tutti mentre erano già nel loro personaggio".

La star ha inoltre lodato come il filmmaker sia riuscito a darle delle indazioni, pur concedendole molta libertà: "Penso che sia così riuscita ad avere un'idea di chi fosse. Non penso fosse molto distante da chi sono, anche se le circostanze possono essere diverse. Ma con ogni personaggi si trovano degli elementi personali che si allineano con chi si è e poi si costruisce basandosi su quegli elementi. Sono entrata immediatamente in connessione con lei. Avrei voluto avere più tempo con lei e con tutti gli altri. Non volevo andarmene".

Zendaya ha dichiarato parlando del sequel: "Potrò rimanere sul set più a lungo. Voglio crescere con i personaggi che interpreto e con le persone da cui imparo. Chiunque abbia letto i romanzi sa che c'è ancora così tanto da esplorare e affrontare".

L'interprete di Chani ha quindi sottolineato: "Quello che è stato fantastico del non essere molto coinvolta nelle riprese del primo film è che lo stavo vedendo da una prospettiva completamente fresca perché non avevo visto i set e le scene per la maggior parte del film. E guardarlo sembrava solo l'inizio della storia".