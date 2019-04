Dune: i video di Timothée Chalamet e Josh Brolin sul set in Giordania

Il deserto della Giordania diventa suggestivo set per Dune, come svelano i video delle star Timothée Chalamet e Josh Brolin.

Hanno preso il via le riprese di Dune e le star Timothée Chalamet e Josh Brolin hanno condiviso sui social i primi video dal set nel deserto della Giordania. La suggestiva location ospita le scene ambientate su Arrakis, pianeta deserto in cui circola una droga chiamata melange (o spezia).

Il regista Denis Villeneuve ha annunciato l'intenzione di evitare per quanto possibile le riprese negli studios e i video degli interpreti sembrano confermare questa volontà.

In Dune Timothée Chalamet interpreta il protagonista, Paul Atreides, la cui famiglia diventa padrona di Arrakis rendendo il ragazzo un bersaglio di tutti coloro che vogliono controllare il mercato della spezia. La malefica Casata Harkonnen diventa la peggior minaccia per la famiglia Atreides. In precedenza il personaggio di Paul è stato interpretato da Kyle MacLachlan nella versione del 1984 diretta da David Lynch.

Josh Brolin interpreta Gurney Halleck, fedele compagno della famiglia Atreides.

Dune sarà composto da due parti e racconterà la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e dotato nato con un legame con un destino grandioso che va oltre la sua comprensione, che deve viaggiare con destinazione il pianeta più pericoloso in tutto l'universo per assicurare che la sua famiglia e il suo popolo abbiano un futuro. Delle forze malefiche, nel frattempo, danno il via a un conflitto per entrare in possesso della fornitura esclusiva della risorsa più preziosa - una merce in grado di sbloccare il più grande potenziale dell'umanità - ma solo quelli che possono superare le proprie paure potranno sopravvivere.

Denis Villeneuve è autore della sceneggiatura in collaborazione con Eric Roth e Jon Spaihts, basandosi sul romanzo scritto da Frank Herbert. Nel cast troviamo anche Dave Bautista, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya e Javier Bardem. Legendary Pictures distribuirà Dune nei cinema nel novembre 2020.

