Dune: Kyle MacLachlan commenta il reboot di Denis Villeneuve

Denis Villeneuve sta lavorando alacremente per metter insieme un supercast per il suo reboot di Dune, opera mastodontica portata al cinema con poca fortuna da David Lynch nel 1984. Ma cosa ne pensa del reboot il protagonista dell'originale, Kyle MacLachlan?

Dopo essere stato bocciato dalla critica e dal pubblico, rivelandosi un pesante flop al box office, Dune si è trasformato in un cult. Di fronte al dispiegamento di mezzi di Denis Villeneuve quale è l'opinione di Kyle MacLachlan, interprete di Paul Atreides, sul nuovo adattamento dei romanzi di Frank Herbert?

"Sono curioso di vedere cosa accadrà, Denis Villeneuve sta mettendo insieme un cast grandioso, sono tutte persone di talento. E' una sfida visto il materiale di partenza, gli auguro tanta fortuna. Se qualcuno può farlo questo è lui, farà un gran lavoro. E' un regista incredibile... Io sono un nerd del romanzo, l'ho letto per la prima volta quando avevo 15 anni, lo conosco molto bene. Ci sono tre parti, potrebbero diventare tre film come minimo e lasceresti molte cose fuori lo stesso".

Vista la ricchezza del materiale di partenza, Denis Villeneuve ha in programma di realizzare almeno due film su Dune (potete leggere il nostro approfondimento sul progetto di Dune di Denis Villeneuve). Lo scorso anno il figlio di Frank Herbert, Brian, ha raccontato di aver ricevuto la bozza dello script di Dune che copriva circa metà romanzo.

A prendere il posto di Kyle MacLachlan nel ruolo di Paul Atreides, nel nuovo adattamento, sarà Timothée Chalamet, astro nascente di Hollywood. MacLachlan sembra soddisfatto della scelta e commenta "Sarà grandioso" per poi aggiungere un consiglio diretto a Chalamet che solo i fan di Dune possono apprezzare: "Go easy on the spice" (riferimento a una droga presente nell'universo sci-fi di Dune).

