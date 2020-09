Dune: il trailer del film di Denis Villeneuve è uno spettacolo

Finalmente è arrivato: Dune si mostra con un primo, sensazionale trailer, facendoci desiderare di essere già a dicembre, mese d'uscita della pellicola diretta da Denis Villeneuve.

Ma se per il 17 dicembre, ahinoi, mancano ancora diversi mesi, nel frattempo possiamo goderci queste prime immagini con protagonisti Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin e Oscar Isaac.

Il trailer si apre sul giovane Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet, chiamato a un'importante prova neppure all'inizio del suo vero viaggio: dovrà imparare a dominare dolore e paura per portare la sua gente verso la salvezza. Accanto a lui ci saranno compagni di viaggio, come la misteriosa Chani di Zendaya Coleman, e di battaglie, come Duncan Idaho interpretato da Jason Momoa, o il maestro d'armi Gurney Halleck, interpretato da Josh Brolin, entrambi presenti nella clip di circa 3 minuti. Ma ci saranno anche potenti nemici pronti a tutto per ostacolare il suo cammino, e il mastodontico Glossu Rabban di Dave Bautista, insieme al suo oscuro esercito, ne è solo una prima prova.

Come si evince anche dal trailer, e come sappiamo già dalla sinossi fornitaci da Warner Bros., la storia di Dune, ispirata al primo libro del ciclo di Frank Herbert, pubblicato nel 1965, segue "Paul Atreides (Chalamet), un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell'universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta - una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell'umanità - solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere".

"Ciò che mi ha subito attratto di Paul è stato il fatto che in una storia così ampia ma estremamente dettagliata, e con un simile world-building, il protagonista si ritrovi a intraprendere un percorso simile a quello di un anti-eroe" aveva dichiarato Timothée Chalamet ai microfoni di Vanity Fair "Pensa che in futuro, magari a distanza di una decina d'anni, diventerà probabilmente un giovane generale, intento a studiare il padre e il suo modo di guidare in battaglia" continua, notando come Paul non sembri essere tanto interessato all'avventura, quanto timoroso di essa, preparandosi a resistervi. Ma le cose prenderanno decisamente una direzione inaspettata.

Tra gli altri interpreti del film - e davvero non ci si è risparmiati sotto questo aspetto - troviamo anche Jason Momoa, Javier Bardem, Stellan Skarsgård, Rebecca Ferguson, Charlotte Rampling e Dave Bautista. "Interpreto questo personaggio, Duncan Idaho, che è una sorta di spadaccino provetto divenuto il braccio del Duca Leto (Oscar Isaac). Lui è la prima persona che viene mandata su Dune, ed è in quell'occasione che incontro il personaggio interpretato da Javier Bardem (Stilgar, il leader della tribù dei Fremen). Non posso credercu che ho avuto una scena con Javier Bardem!" raccontava Jason Momoa all'Ellen Degeneres Show "C'è Bardem, Timothée Chalamet, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård... È davvero un film enorme, e io ho l'opportunità di essere un po' l'Han Solo del gruppo, il guerriero ribelle cge protegge Timothée Chalamet e serve Oscar Isaac".