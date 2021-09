Dune, Spencer e Una notte a Soho non potranno vincere il premio del pubblico a Toronto 2021

Dune, Spencer e Una notte a Soho, tre dei titoli più attesi nella stagione dei festival e dei premi cinematografici, non saranno in corsa per un riconoscimento a Toronto 2021.

Il premio assegnato dagli spettatori, in passato, ha previsto i più probabili candidati alla vittoria agli Oscar, ma in questa edizione non potrà contare su tutte le opere presentate all'appuntamento canadese per offrire una previsione il più possibile accurata.

Dune, Ultima notte a Soho e Spencer, dopo la presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia, sono infatti stati presentati anche al festival di Toronto, ma i produttori hanno deciso di non rendere disponibili le opere sulla piattaforma digitale, requisito essenziale per poter provare ad aggiudicarsi il Grolsch People's Choice Award

I lungometraggi, per ottenere i voti degli spettatori, devono infatti essere stati proiettati in sala ed essere disponibili in formato digitale online per 48 ore.

Denis Villeneuve, Edgar Wright e Pablo Larrain, tuttavia, hanno deciso di non rendere possibile la visione in streaming, preferendo che la visione avvenga in modo tradizionale, oltre ad aver scelto che i film facciano parte delle sezioni Eventi Speciali e Gala Presentation, quindi fuori concorso.

A provare a ottenere le preferenze del pubblico ci saranno invece altri progetti molto attesi in questa stagione come The Guilty con star Jake Gyllenhaal, Il potere del cane diretto da Jane Campion, The Eyes of Tammy Faye con la coppia di star Jessica Chastain e Andrew Garfield, Dear Evan Hansen che porta sul grande schermo l'omonimo musical, e The Starling con protagonista Melissa McCarthy.