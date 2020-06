Dune: le riprese aggiuntive si svolgeranno ad agosto

Il cast di Dune tornerà sul set per alcune riprese aggiuntive che si svolgeranno nel mese di agosto in Ungheria.

La necessità di girare qualche scena non dovrebbe comunque modificare i progetti legati alla distribuzione del film nelle sale americane, prevista per il 18 dicembre 2020.

A rivelare l'impegno previsto per l'estate è stato Oscar Isaac in una video intervista rilasciata a Deadline. L'interprete di Letro Atreides in Dune ha spiegato: "Avremo delle riprese aggiuntive a metà agosto... Dicono che il set sarà a Budapest, in Ungheria".

L'attore ha inoltre avuto modo di vedere qualche scena in anteprima: "Ho visto alcune cose montate e sembra fantastico. Denis Villeneuve è un vero artista e sarà fantastico vedere il risultato finale. Potrebbe sembrare folle girare delle nuove sequenze quando mancano pochi mesi all'uscita, ma lo abbiamo fatto anche con Star Wars".

Il protagonista del film diretto dal regista canadese Denis Villeneuve, in arrivo nelle sale americane a dicembre, è Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides, mentre i suoi genitori avranno le fattezze di Oscar Isaac e Rebecca Ferguson. Al fianco del giovane attore vedremo anche Zendaya Coleman, Jason Momoa e Josh Brolin, mentre i cattivi saranno Stellan Skarsgård, Dave Bautista e David Dastmalchian. Presenti nel cast anche Javier Bardem e Charlotte Rampling.