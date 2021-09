Dune ancora primo al box office italiano, gli incassi volano a 4,4 milioni

Dune: Zendaya e Timothee Chalamet in una scena

Dopo una partenza in sordina, soprattutto rispetto agli incassi di altri paesi europei, Dune si conferma uno dei film più attesi in sala dal pubblico italiano e conserva la vetta del box office italiano per la seconda settimana incassando 1,4 milioni che lo portano a un totale di 4,4 milioni complessivi. Qui trovate la nostra recensione di Dune. L'adattamento del classico di Frank Herbert, uscito in vari paesi europei, finora ha raccolto un totale di 77 milioni a livello internazionale in attesa della release americana.

Dune: pregi e difetti di un adattamento a metà strada tra blockbuster e cinema d'autore

Al secondo posto troviamo il debutto di Space Jam - New Legends, sequel del cult Space Jam che vede il campione NBA e icona globale LeBron James impegnato in un'epica avventura a fianco dell'intramontabile Bugs Bunny. Qui trovate la recensione di Space Jame - New Legens, che debutta con un incasso di 1,1 milioni di euro da 390 sale, con una media per sala di 3000 euro.

Sonequa Martin-Green su Space Jam 2: "LeBron batterebbe chiunque a basket: anche Batman"

Tre piani: Elena Lietti e Riccardo Scamarcio in una scena

L'atteso debutto del nuovo film di Nanni Moretti, Tre piani, si piazza in terza posizione. 630.000 euro da 337 sale per la pellicola ispirata al romanzo dell'israeliano Eskol Nevo, che racconta tre storie che si intrecciano in un condominio romano. Qui trovate la nostra recensione di Tre piani; nel cast Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher e lo stesso Nanni Moretti.

Tre piani, Margherita Buy e Alba Rohrwacher: "Questo è un condominio di persone guaste!"

Debutta in quarta posizione Paw Patrol - Il film, pellicola d'animazione basata sulla serie televisiva creata da Keith Chapman. Qui trovate la nostra recensione di Paw Patrol - Il film che incassa 313.000 euro da 311 sale.

Al debutto nelle sale italiane anche l'horror seriale Escape Room 2: Gioco mortale. In questo nuovo episodio sei persone si ritrovano inconsapevolmente rinchiuse in un'altra escape room scoprendo lentamente ciò che hanno in comune per sopravvivere e scoprendo che hanno già giocato a questo gioco. Qui la recensione di Escape Room 2: Gioco mortale, che apre con un incasso di 225.000 euro raccolte nel weekend in 138 sale.