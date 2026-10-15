Dune: Parte Tre, arriva l'esperienza immersiva su Arrakis: c'è anche un verme delle sabbie

In attesa del nuovo film di Denis Villeneuve, Warner Bros. e Legendary Entertainment lanciano Dune: The Experience, un percorso immersivo tra il pianeta desertico, il trono imperiale e i segreti dei Fremen.

Il viaggio verso Arrakis comincerà prima di quello sul grande schermo. In attesa dell'uscita di Dune: Parte Tre, prevista per il 18 dicembre 2026, i fan della saga fantascientifica potranno entrare fisicamente nell'universo creato da Frank Herbert e portato al cinema da Denis Villeneuve. Warner Bros. e Legendary Entertainment hanno annunciato Dune: The Experience, un'attrazione immersiva pensata per trasformare alcuni degli ambienti più riconoscibili della saga in un percorso da esplorare in prima persona.

Da Arrakis al trono imperiale: cosa si potrà fare nell'attrazione

L'apertura è fissata per il 20 novembre al 330 S. Alameda Street di Los Angeles. L'esperienza durerà circa un'ora e resterà disponibile fino al 20 dicembre, offrendo ai visitatori un'occasione per immergersi nell'immaginario di Dune proprio alla vigilia del capitolo che concluderà la trilogia cinematografica di Villeneuve.

Locandina di Dune: Part Three

Il percorso porterà i visitatori attraverso alcuni degli scenari più iconici del franchise, a cominciare dalle distese desertiche di Arrakis fino alla sala del trono imperiale. Tra le attività previste ci saranno la prova delle Bene Gesserit e la possibilità di decifrare messaggi nascosti dei Fremen, per avvicinarsi alle pratiche e ai codici delle culture che popolano l'universo della saga.

La presenza più spettacolare sarà probabilmente quella di un gigantesco verme delle sabbie, che si potrà osservare da vicino. Le creature colossali sono tra gli elementi più celebri dell'immaginario di Dune e rappresentano una delle immagini simbolo del pianeta desertico.

L'allestimento comprenderà inoltre costumi originali, armi, oggetti di scena e materiali di produzione provenienti dai diversi film. Tra le attrazioni annunciate figura anche un ornithopter a grandezza naturale effettivamente utilizzato durante le riprese. I visitatori potranno scattare fotografie sul trono dell'Imperatore e fermarsi nel negozio dedicato al merchandising, mentre un'area ristoro proporrà specialità ispirate alla saga.

I biglietti per Dune: The Experience partono da 31,50 dollari. Per chi desidera un'esperienza più articolata sono previsti pacchetti premium, con servizi aggiuntivi rispetto all'ingresso standard. L'opzione Deluxe, al prezzo di 67 dollari, comprende un accesso flessibile e alcuni gadget brandizzati, tra cui una borraccia e una borsa. Il pacchetto da 250 dollari, secondo le informazioni riportate, include invece l'accesso all'ornithopter, un pacchetto fotografico digitale, un ricordo stampato e il parcheggio.

I biglietti sono disponibili attraverso la piattaforma Fever, dove è possibile consultare le diverse formule di ingresso e le condizioni associate a ciascun pacchetto. L'attrazione si svolgerà per un periodo limitato, dal 20 novembre al 20 dicembre, concludendosi due giorni dopo l'uscita americana del nuovo film.

Dune: Parte Tre, il capitolo finale della trilogia di Denis Villeneuve

L'evento accompagnerà l'attesa per Dune: Parte Tre, che porterà a compimento il percorso cinematografico avviato da Villeneuve con i primi due film. Timothée Chalamet tornerà nei panni di Paul Atreides, affiancato da Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Josh Brolin e Javier Bardem.

Dune 3: il character poster conRobert Pattinson

Tra le novità del cast c'è Robert Pattinson, che interpreterà Scytale, personaggio destinato a inserirsi negli equilibri narrativi del nuovo capitolo. Il film si basa sui romanzi di Frank Herbert e prosegue la storia di Paul dopo gli eventi che hanno trasformato il suo destino e quello dell'universo conosciuto.

Con Dune: The Experience, Warner Bros. e Legendary puntano così a estendere la saga oltre il cinema, offrendo ai fan la possibilità di attraversarne gli ambienti, riconoscere gli oggetti utilizzati sul set e avvicinarsi a una delle creature più temute di Arrakis prima del ritorno di Paul Atreides sul grande schermo.